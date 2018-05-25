Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Образовательным фондом «Талант и успех» и НПО «Конверсия» (входит в Госкорпорацию Ростех) о создании программ по подготовке специалистов в области диверсификации производства для оборонных предприятий. В рамках сотрудничества предусматривается дальнейшее трудоустройство студентов на предприятиях ОПК.

Соглашение о сотрудничестве в сфере инновационной деятельности подписали руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и Председатель совета директоров НПО «Конверсия», директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. Подписание состоялось в присутствии Генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Соглашение предусматривает разработку образовательных программ для подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по профилям знаний, необходимым на предприятиях ОПК для реализации проектов по диверсификации производства. Они создаются во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. о создании на территории центра «Сириус» лабораторий по приоритетным для стратегического развития России направлениям.

Центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки детей, обладающих выдающимися способностями в областях естественнонаучных дисциплин, технического творчества, искусств и спорта. Среди основных задач его работы – развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей, а также создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых россиян.

«Перед оборонными предприятиями Ростеха стоят стратегические задачи по увеличению производства гражданской продукции и выходу на новые рынки. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации объем выпускаемой предприятиями ОПК гражданской продукции должен составлять не менее 17% от общего объема выпуска к 2020 г., не менее 30% – к 2025 г., не менее 50% – к 2030 г. Сегодня предприятия ОПК функционируют на основе технологий, созданных усилиями талантливых инженеров прошлого. Для достижения новых побед необходимы инвестиции в человеческий капитал – создание кадрового резерва из молодых талантов, ярко проявивших себя в обучении на направлениях развития технологий, проектного управления, экономики, маркетинга. Они получат возможность интегрироваться в жизнь корпорации и в дальнейшем трудоустроиться на ее предприятиях, чтобы решать реальные текущие задачи», – отметил Председатель совета директоров НПО «Конверсия», директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

К созданию образовательных программ будут привлечены специалисты из ведущих российских и зарубежных университетов, научных центров. На базе центров обучения планируется регулярно проводить научно-технические конференции, семинары, круглые столы на темы, связанные с конверсией и развитием производства гражданской продукции.

«Центр "Сириус" создан для содействия развитию талантов и способностей детей, в первую очередь, в тех областях, в которых Россия занимает лидирующие позиции в мире – таких как точные науки, искусство, спорт. Их обучение по направлениям диверсификации и реальная дальнейшая работа на стратегически важных предприятиях российской промышленности позволит нашей стране выйти на опережающие позиции технологического развития. Таким образом одаренные дети сегодняшнего дня помогут создать тот мир, в котором все мы с вами будем жить завтра», – сказала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Организация производственной практики и дальнейшего трудоустройства студентов будет организована на добровольной основе, принять участие в программе подготовки студентов и их последующего трудоустройства смогут все предприятия ОПК, участвующие в проектах по диверсификации производства продукции гражданского и двойного назначения.