«Системный софт» получил право разрабатывать и внедрять СКЗИ

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, получил бессрочную лицензию ФСБ на разработку, производство и распространение шифровальных средств, а также систем, защищенных с использованием криптографии. Лицензия также предоставляет право на оказание услуг в области шифрования и техническое обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, включающих СКЗИ.

Документ станет новой точкой роста для направления информационной безопасности в «Системном софте». В частности, по словам руководителя отдела информационной безопасности Якова Гродзенского, «Системный софт» планирует предлагать российскому бизнесу услуги по монтажу и наладке систем с криптографической защитой информации как в сегменте Enterprise, так и в компаниях среднего размера. В первую очередь, речь идет о внедрении решений по защите каналов связи и создании удостоверяющих центров.

«Российский рынок информационной безопасности показывает устойчивый рост несколько лет подряд, даже в условиях стагнации рынка ИТ: по данным CNews, оборот 100 крупнейших поставщиков в прошлом году вырос на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларовом выражении. При этом специфика рынка такова, что именно здесь лучше всего работают процессы импортозамещения и высок спрос на услуги российских компаний. В частности, внедрение СКЗИ сегодня востребовано заказчиками как в государственном секторе, так и в бизнесе: в первую очередь, в ритейле, финансовом сегменте и телекоммуникационных компаниях», – отметил генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин.

Разработка и производство средств криптозащиты информации подлежат обязательному лицензированию в соответствии с российским законодательством. Лицензионные процедуры и выдачу документов осуществляет Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Ранее в октябре 2017 г. компания «Системный софт» получила лицензию ФСБ на поставку средств криптографической защиты информации. Документ предоставил компании возможность пополнить каталог программного обеспечения несколькими решениями «Код безопасности», «КриптоПРО», «Инфотекс» и других производителей.