«Ростелеком» и КХЛ продлили соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Континентальная хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве до 2021 г. Во время Петербургского международного экономического форума документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

На протяжении трех сезонов «Ростелеком» является телекоммуникационным партнером КХЛ. Взаимодействие с компанией позволило Лиге создать на хоккейных аренах современную инфраструктуру по доставке телевизионного сигнала телевещателям и пользователям системы «Видеогол».

В рамках сотрудничества до 2021 г. «Ростелеком» продолжит обеспечение современных сервисов в области телекоммуникационных услуг и информационной безопасности, в том числе предоставление высокоскоростных каналов связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей, использование системы «Видеогол», организацию телефонии и доступа в интернет.

Со стороны Лиги «Ростелекому» будут предоставлены широкие маркетинговые возможности в статусе Партнера КХЛ и МХЛ.

Дмитрий Чернышенко, Председатель Правления – Президент КХЛ, сказал: «Подписание нового соглашения с "Ростелекомом" – логичное продолжение нашего сотрудничества в течение трех сезонов. Совместная работа с компанией, задающей стандарты отрасли во внедрении передовых ИТ-решений, привела к совершенствованию инфраструктуры ледовых арен в регионах и повышению качества телевизионных трансляций. Уверен, что дальнейшее взаимодействие КХЛ и "Ростелекома" будет не менее эффективным и позволит задействовать новейшие технологии в развитии спорта».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», отметил: «В рамках партнерства «Ростелеком» предоставит КХЛ телекоммуникационные каналы для организации прямых эфирных трансляций матчей. Компания обеспечит подготовку и эксплуатацию всей технической инфраструктуры на хоккейных аренах с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой, что позволит хоккейным болельщикам по всей России наслаждаться игрой лучших команд КХЛ».