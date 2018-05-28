Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью

Сбербанк провел на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) панельную сессию по ассистивной робототехнике «Роботы — надежные помощники людей». Модератором мероприятия выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В работе сессии приняли участие Альберт Ефимов — руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка, Роберт Рийнер — профессор, директор лаборатории Sensory-motor systems Института робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Екатерина Березий — директор по развитию бизнеса, сооснователь компании «Экзоатлет», Владимир Конышев — основатель и генеральный директор компании «Нейроботикс».

В России зарегистрировано около 12 млн людей с ограниченными возможностями. При этом около 1,5 млн граждан (почти 1% населения страны) нуждаются в восстановлении двигательных функций, не могут полноценно включиться в жизнь общества. Медицинские организации и общественные институты активно работают над тем, чтобы вернуть людям утерянные способности. Но не все проблемы решаемы на уровне социальной и медицинской поддержки. Люди хотят свободно общаться, ходить, путешествовать.

«Создав "Особенный банк" для людей с ограниченными возможностями, мы сделали значительный шаг вперед в развитии инклюзии в России, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Но только широкое внедрение технологий ассистивной робототехники (нейроинтерфейсы, экзопротезы и экзоскелеты) сможет по-настоящему вернуть утерянные способности и подарить активную жизнь десяткам тысяч людей в России и миллионам по всему миру».

Задачи реабилитации решает ассистивная робототехника. Профессор Роберт Рийнер — основатель «Кибатлона» (Cybathlon), соревнований людей с ограниченными возможностями, рассказал гостям и участникам сессии о швейцарском опыте применения ассистивных технологий.

Первый «Кибатлон» состоялся в октябре 2016 г. в Цюрихе. В ходе соревнования кибатлеты двигались с применением бионических активных протезов ног и рук, экзоскелетов, интерфейсов мозг-компьютер, инвалидных кресел повышенной мобильности, электровелосипедов. Люди с парализованной нижней частью тела поднимались по лестницам, люди с протезами рук пользовались инструментами и готовили еду, полностью парализованные люди с применением интерфейса мозг-компьютер управляли своими цифровыми аватарами в компьютерной среде.

Аналогичные отечественные разработки были представлены в ходе сессии. Ее гостям и участникам продемонстрировали медицинский экзоскелет для реабилитации, созданный компанией «Экзоатлет». По заключению экспертов, аппарат на 20 % увеличивает силу мышц спины и брюшного пресса пациента, на 32 % повышает силовую выносливость рук и на 25 % улучшает координацию движений и равновесие. Не менее важны ожидаемые психологические улучшения — снижение у пациентов числа признаков депрессии и значительное повышение их уверенности в себе.

Владимир Конышев представил нейроинтерфейс «мозг-компьютер», с помощью которого парализованный кибатлет может управлять своим аватаром в компьютерной игре. С помощью этой системы человек «силой мысли» может также пользоваться целым арсеналом перефирийных устройств, также разработанных компанией — нейротренажером (аппаратом, который надевается на кисть руки для восстановления ее двигательной активности после инсульта и травм), стимуляторами мышц, нейроконтроллером («умной кроватью»).