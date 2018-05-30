«Барс Груп» выпустила обновленную версию продукта «Барс.Образование - Электронная школа»

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», усовершенствовала решение «Барс.Образование – Электронная школа».

Реализован модуль «Обучение по индивидуальным учебным планам», который позволит вести индивидуальные учебные планы как для одного ученика, так и для группы, независимо от их уровня обучения. Также будет вестись отдельное расписание уроков, календарно-тематические планы и классный журнал для обучающихся по индивидуальному учебному плану, данные из которых будут отображаться в личном кабинете ученика и его родителей.

Благодаря решению станет возможным формирование отчетов, содержащих информацию о результатах ЕГЭ (Единый государственный экзамен) и ОГЭ (Основной государственный экзамен) в разрезе образовательных организаций и муниципалитетов. Помимо этого, в программном продукте появится возможность составлять отчеты о количестве учащихся, классов, посещаемости, родительских собраниях и проведенных мероприятиях. Формирование отчета о поданных заявлениях в несколько образовательных организаций позволит исключить дублирование (подачу документов в одни и те же организации) и повторение (подачу заявлений на одних и тех же детей, но в разные организации), и вывести отчет на основе уникальных ID.

Наряду с этим реализован плагин, предназначающийся для учета медицинских справок и освобождения от физнагрузки, и позволяющий вести учет по каждому пропуску ученика методом прикрепления справки об освобождении в классном журнале.

Напомним, программный продукт «Барс.Образование – Электронная школа» предназначен для повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения его открытости для граждан. На его базе созданы информационные системы в 19 регионах Российской Федерации. Общая численность пользователей систем составляет 5,3 млн. человек.