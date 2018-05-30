Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL

Zyxel Communications объявила о заключении партнерского соглашения с глобальным разработчиком технологий информационной безопасности Bitdefender.

Bitdefender поставит свои сервисы защиты от вредоносного программного обеспечения для всей линейки межсетевых экранов Zyxel серии ZyWALL.

Продукты Bitdefender будут доступны по подписке всем пользователям межсетевых экранов ZyWALL. Их использование обеспечит защиту сети от онлайн угроз, но не приведет к падению ее производительности. По заявлению Zyxel, скорость сканирования при использовании технологии Bitdefender достигает 40 ГБ в секунду, поэтому при высоком уровне безопасности сети дополнительная нагрузка на ее ресурсы будет минимальной.

«Мы очень рады новому партнерству между Zyxel и Bitdefender, – сказал Дин Шин, старший вице-президент AVP Zyxel и глава бизнес-подразделения Zyxel Gateway. – Этот альянс усилит наши возможности предоставлять клиентам наилучшую защиту. Теперь мы сможем предложить им самый выгодный вариант сервисов защиты от вредоносного кода».

«В Bitdefender рады, что наши технологии улучшат и без того отличные межсетевые экраны Zyxel ZyWALL, – сказал Хосе Лопес, вице-президент Bitdefender по лицензированию технологий и сервис-провайдерам. – Благодаря этому партнерству, клиенты Zyxel получат значительные преимущества: ведь Bitdefender глубоко изучает и анализирует киберугрозы и всегда находится на переднем крае борьбы с ними».

Bitdefender обеспечивает комплексные средства кибербезопасности и средства защиты от угроз для более чем 500 млн пользователей по всему миру.