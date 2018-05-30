Group-IB и УЦ «Информзащита» приглашают на премьеру авторского курса «Расследование компьютерных преступлений»

Учебный центр «Информзащита» и Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и разработке продуктов для информационной безопасности, приглашают на премьеру модульного авторского курса «Расследование компьютерных преступлений (Cybercrime investigation), который намечен на июнь и пройдет в Учебном центре «Информзащита».

На «Всемирном экономическом форума (ВЭФ) 2018» кибератаки назвали одними из главных глобальных рисков после экологических и геополитических проблем. Киберпреступность не имеет географических границ, она глобализируется и становится все более опасной. По данным Group-IB, Microsoft и ФРИИ суммарный ущерб экономике России от киберпреступности уже к началу 2016 г. достиг 203,3 млрд руб., или 0,25% от ВВП России. Эксперты Group-IB подсчитали, что ущерб от кибератак только на российскую финансовую сферу России и СНГ за два года (Н2 2015 - Н1 2017) составил около $118 млн.

В Group-IB накоплена многолетняя экспертиза, созданная в рамках мероприятий по реагированию на инциденты информационной безопасности в российских и международных компаниях. Эксперты Group-IB регулярно проводят киберучения не только в нашей стране, но и в Западной и Восточной Европе, Азии, США. Специально для Учебного центра «Информзащита» сертифицированными специалистами по компьютерной криминалистике (GIAC GCFA, CISM, MCFE, ACE) Group-IB разработан уникальный авторский курс, основанный на реальных кейсах по расследованию компьютерных инцидентов разного уровня сложности. Большой пятидневный курс проведут исключительно эксперты Group-IB, благодаря чему слушатели смогут получить информацию «из первых» рук и обсудить насущные проблемы, с которыми они сталкиваются в своих компаниях.

Специалисты Group-IB уверены, что ни одно средство защиты не дает 100% безопасности. При этом качество реагирования на инцидент определяет его последствия. Сегодня для специалистов по информационной безопасности на первый план выходят инструменты для проактивного поиска и обнаружения угроз, быстрого выявления инцидента, оценки масштабов компрометации и сохранения доказательной базы.

В рамках практических занятий курса слушатели приобретут навыки составления хронологии инцидента и смогут самостоятельно повысить эффективность систем защиты, способных противостоять актуальным киберугрозам.

Курс «Расследование компьютерных преступлений» сочетает теоретические лекции и практические занятия, а в финале слушателей ждет самостоятельное расследование реального инцидента информационной безопасности.

Курс ориентирован на руководителей и специалистов отделов ИБ, руководителей и специалистов технических отделов, сетевых администраторов, специалистов по реагированию на инциденты информационной безопасности, специалистов центров по реагированию (CERT), специалистов по тестам на проникновение, компьютерных криминалистов и экспертов, Red team, Threat hunters. Код курса БТ17.