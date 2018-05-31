Merlion сообщила о начале развития направление банковского и кассового оборудования

Merlion объявила о начале развития нового направления бизнеса – дистрибуция банковского и кассового оборудования. В мае были подписаны первые два прямых контракта – с российским разработчиком, компанией DORS, и с одним из лидеров на рынке банковского оборудования, компанией Magner.

Российская компания DORS с 1995 г. разрабатывает и производит детекторы банкнот и документов, имеющих элементы защиты; упаковщики банкнот; банковские депозитные ячейки; функциональные приставки к банкоматам; банковские информационно-платежные терминалы.

Продукция компании Magner (на рынке с 1983 г.) представлена в 100 странах мира. На российском рынке оборудование Magner появилось в 1995 г. Позже была создана авторизованная сервисная служба, а также организовано обучение специалистов сервисного сопровождения продукции Magner.

«Направление для нас новое и потому интересное. Перед командой, развивающей эту товарную категорию, задачи стоят самые амбициозные, – сказал Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона "Бытовая техника и электроника" компании Merlion. – Несмотря на то, что рынок оптовых поставок банковского и кассового оборудования сформирован и на нем есть укрепившиеся игроки, Merlion, по своей «привычке» становиться лидером там, куда он приходит, намерен через 2-3 года войти минимум в тройку сильнейших дистрибьюторов, и это получится, ведь и DORS, и Magner – сильные бренды с устойчивым спросом со стороны российских компаний. Про начало нашего с ними сотрудничества можно сказать: "Лидер выбирает лидеров"».

В качестве официального дистрибутора DORS и Magner в России и СНГ, Merlion уже начал реализацию счетчиков банкнот и детекторов валют этих производителей – первые партии товара уже поступили на склад.