В МГТС назначен новый генеральный директор

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о решении Совета директоров МГТС, заседание которого состоялось 31 мая 2018 года.

Совет директоров принял решение назначить с 1 июня 2018 года на должность генерального директора МГТС Павла Кузнецова, сменившего на этом посту Андрея Ершова.

«Андрей внес большой вклад в обновление одного из старейших телекоммуникационных операторов Европы. Под его руководством МГТС приобрела новое дыхание, став современной передовой мультисервисной компанией, перед которой сегодня стоит задача не только сохранить и укрепить лидерство на традиционных телекоммуникационных рынках, но и занять ведущие позиции в сфере цифровых решений на базе передовых технологий, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Павел имеет опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов. Эти компетенции очень важны в настоящий момент для долгосрочного развития компании и будут способствовать реализации планов МГТС по дальнейшему развитию».

Председателем Совета директоров МГТС назначен вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев.

Краткая биография генерального директора МГТС Павла Кузнецова. Родился в 1977 году. Окончил Пензенский Государственный Университет им. В.Г. Белинского. Трудовую деятельность начал в 1996 году, работал в различных компаниях на рынке оптовой торговли нефтепродуктами. С 2011 по 2014 год занимал ряд руководящих позиций в администрации Пензенской области. В 2014 году перешел в АФК "Система" на позицию директора по проектам. С 2015 по 2016 год являлся президентом "Интеллект-Телеком", с марта 2016 года - президент "Ситроникс" (системный интегратор, входящий в АФК "Система").