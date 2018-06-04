VMware объявила о сотрудничестве со Стэнфордским Университетом

VMware во время третьей ежегодной конференции Women transforming technology (WT2) в Пало Альто анонсировала сотрудничество с Стэнфордским Университетом. Совместно организации создадут лабораторию VMware Women’s Leadership Innovation Lab, которая должна будет усилить присутствие женщин на руководящих позициях.

VMware Women’s Leadership Innovation Lab в Стэнфордском Университете — совместный шаг, который направлен на улучшение всего общества. Исследования показывают, что неоднородные коллективы — самые инновационные и креативные. Согласно McKinsey, компании с разнообразным составом руководителей на 21% эффективнее, чем те, где все руководящие должности занимают люди схожих социально-демографических характеристик.

Как инноватор, VMware стремится построить инклюзивную культуру и помочь в подготовке лидеров-женщин. Компания не боится менять ситуацию в индустрии и инвестирует $15 млн в создание лаборатории.

Присутствие женщин на руководящих позициях очень важно для развития инноваций и решения актуальных социальных проблем. Лаборатория ориентирована на поиск и анализ факторов, которые препятствуют социальному равенству, а также на создание решений, которые смогут изменить ситуацию. Этому способствует партнерская программа с десятками ведущих компаний, которые разделяют установленную миссию.

В числе прочих стратегических задач лаборатории особое место занимают долгосрочные исследования в сфере образования. Большое внимание будет уделяться условиям, с которыми сталкиваются старшеклассницы по всему миру. На основе полученных данных лаборатория планирует разработать и предоставить девочкам инструменты для развития лидерских качеств, а также поддерживать их дальнейшую карьеру.

«Развивая отношения со Стэнфордским университетом и инвестируя в лабораторию, VMware подчеркивает стремление к созданию равных условий в бизнесе. Компания заинтересована в сотрудничестве с университетом, чтобы ускорить процесс обмена знаниями и информацией о проблеме между академической средой и индустрией», — отметила Бетси Саттер, CPO (Chief People Officer), VMware.

«Я очень благодарна VMware за создание лаборатории, которая поможет раскрыть лидерский и творческий потенциал женщин в индустрии технологий и за ее пределами», — отметила Шелли Коррел, профессор социологии в Стэнфордском университете и директор лаборатории.

Инвестиция VMware в лабораторию ускорит и масштабирует программу «Семена перемен», а также создаст дополнительные возможности для преодоления разрыва между научными кругами и индустрией по вопросу женского руководства. VMware инвестировала $1,5 млн в программу «Семена перемен» в 2016 году для обучения учениц старших классов базовым принципам руководства.