3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов

3m анонсировала закрытие сделки с компанией Corning Incorporated по продаже решений для рынка телекоммуникаций. Объем сделки составил порядка $870 млн. до закрытия и других корректировок.

Бизнес телекоммуникационного оборудования 3m включает оптические и медные решения для телекоммуникационной отрасли, в том числе FTTx, xDSL и продукцию для структурированных кабельных систем (СКС). Ежегодные глобальные продажи этого бизнеса составляют примерно $400 млн.

Продажа бизнеса решений по интеграции систем электросвязи, базирующегося в Ганновере, Германия, остается незавершенной. Закрытие сделки ожидается в конце 2018 г. объемом порядка $30 млн.

В результате сделки компания 3m рассчитывает по итогам года повысить прибыль на акцию в размере приблизительно $0,40-$0,45 за вычетом действий, связанных с продажей.