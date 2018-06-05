«Мегафон» выкупил «Цифровые Бизнес Решения» у «Техносерва»

«Мегафон» объявил о покупке «Цифровые Бизнес Решения», дочерней компанией «Мегафона», 100% доли в уставном капитале «Управляющая компания «Технологии Проектных Инвестиций» (УК «ТехноИнвестПроект») у крупнейшего российского системного интегратора ГК «Техносерв», работающего в России, странах СНГ и Европе. Приобретение технологической компании, обладающей сильной командой разработчиков и интеллектуальными правами на технические решения для реализации проектов «безопасного города», позволит расширить предложение «Мегафона» в сегменте ИКТ-решений для государственных заказчиков.

В рамках сделки «Мегафон» приобретет 100% долю УК «ТехноИнвестПроект» у группы компаний А. Ананьева. Сумма инвестиций составит 620 млн руб. В результате сделки УК «ТехноИнвестПроект» будет полностью интегрирована в состав «Мегафона». Компании перейдут интеллектуальные права на программное обеспечение региональной интеграционной платформы и Единого центра оперативного реагирования. «Мегафон» рассчитывает, что уникальный коллектив разработчиков УК «ТехноИнвестПроект» удастся успешно вписать в команду, занимающуюся цифровой повесткой компании.

«Мегафон» - участник государственной программы «Цифровая экономика». Обладая инфраструктурой и технической базой для разработки интегрированных платформенных цифровых решений, уже сегодня «Мегафон» реализует комплексные проекты по внедрению технологий «умного города» в ряде российских регионов: например, в Самаре и Сочи запущены проекты «безопасного города». Компания также развивает региональные партнерства, подписаны соглашения по цифровизации и развитию информационной инфраструктуры с Правительством Москвы, Санкт-Петербурга, Администрациями Ульяновской, Псковской, Саратовской и Новгородской областей, с Республикой Удмуртия, где также могут найти применение решения УК «ТехноИнвестПроект».

Приобретение УК «ТехноИнвестПроект», владельца программного обеспечения для систем региональной интеграционной платформы, даст «Мегафону» необходимые ресурсы для повышения уровня безопасности населения, инфраструктуры, экологической безопасности и безопасности на транспорте.

«С профессиональной ИТ-командой компании и доступом к технологическим решениям для обеспечения работы систем безопасного города мы сможем в кратчайшие сроки вывести на рынок уникальное комплексное предложение для организации работы городских служб по обеспечению безопасности и правопорядка. Уверена, что стратегическое приобретение УК «ТехноИнвестПроект» позволит нам занять лидирующие позиции на рынке в этом сегменте в перспективе ближайших нескольких лет», - отметила Анна Серебряникова, операционный директор «Мегафона».