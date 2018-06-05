SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4

SER Group объявила о том, что в 2017 г. выручка компании выросла более чем в два раза по сравнению с остальными участниками рынка. Благодаря успешным поставкам ECM-платформы Doxis4 в 2018 году рост финансовых показателей компании продолжается.

По мнению Дмитрия Мервицкого, главы представительства «SER Group» в России, СНГ и Восточной Европе, платформа Doxis4 выгодно выделяется на фоне конкурентов и ее успех закономерен: «Doxis4 обладает конкурентным рыночным преимуществом благодаря тому, что объединяет ECM, BPM, интеллектуальную обработку документов и сервисы для совместной работы на единой унифицированной технологической платформе. Программное обеспечение Doxis4 позволяет нашим клиентам создавать собственные приложения и гибко адаптировать решения для конкретных задач. За счет сервис-ориентированной архитектуры внедрение Doxis4 производится в кратчайшие сроки и легко масштабируется»

Недавно пакет решений Doxis4 iECM получил сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на предмет соответствия требованиям обеспечения необходимого уровня безопасности и прошел сертификацию SAP S/4HANA для архивных интерфейсов ArchiveLink и ILM.

Востребованность решений Doxis4 iECM в России с каждым годом растет. В партнерскую сеть входят такие компании как: Крок, Softline, Техносерв, ALPE Consulting, ZETech, Intact, SAPRUN Group и другие. В нашей стране официальное представительство SER Group обладает собственным центром внедрения и технической поддержки.

«Будучи ведущим поставщиком, мы постоянно фокусируемся на инновациях и качестве. Это окупается в перспективе и отражается на наших долгосрочных отношениях с клиентами. Более половины наших клиентов успешно сотрудничали с нами в течение 10 лет. 50% из них работают с компанией SER более 15 лет», - отметил Курт-Вернер Сикора, генеральный директор группы компании SER.

По данным Bitkom рынок ECM является одной из десяти самых высокотехнологичных отраслей. SER Group поставляет свои решения по всему миру и в 2017 году заработала 67 миллионов евро, что на 9,4% больше, чем годом ранее. В прошлом году компания выполнила 50 новых крупных международных проектов в различных отраслях, доля российских проектов также существенно выросла.

Благодаря высокой технологичности платформы Doxis4 компания в прошлом году достигла уровня Visionaries в «магическом квадранте» Gartner для Content Services Platforms (СSP), Forrester Research назвал SER Group «сильным исполнителем» в службе Waves для ECM. Компания SER один из немногих производителей ECM, представленных в признанных во всем мире рейтингах ECM-Waves.