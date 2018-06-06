SAS объявила об открытии своей первой в России кафедры на базе ВШЭ

На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ открывается базовая кафедра лидера рынка бизнес-аналитики компании SAS. Она начнет свою работу 31 августа 2018 г. Создание кафедры является, с одной стороны, логичным продолжением длительного сотрудничества SAS и ФКН, а с другой – ответом на ситуацию на рынке труда.

Бизнес-аналитики остро востребованы в финансовом секторе, ритейле, консалтинговых компаниях и других сферах. Спрос на них значительно превышает предложение и постоянно растет, а уровень подготовки выпускников по смежным специальностям часто не соответствует требованиям работодателей.

«Мы часто слышим, что не хватает аналитиков и что образование оторвано от рыночных реалий, – сказала Юлия Санина, директор по персоналу и работе с университетами SAS Россия/СНГ. – В прошлом году компания SAS расширила свою стажерскую программу, включив в нее клиентов. Иными словами, компания набирает и готовит стажеров как для себя, так и для своих заказчиков. И мы на практике убедились, насколько это трудоемкий процесс – дорастить стажера-выпускника до уровня специалиста. На дополнительное обучение и знакомство с бизнес-проблематикой уходит примерно полгода».

На российском рынке труда число вакансий только в финансовой отрасли сейчас превышает 1,2 тыс. При этом в стране недостаточно и ИТ-специалистов в целом. По данным Фонда развития интернет-инициатив, ежегодно выпускается 60 тыс. выпускников по различным ИТ-специальностям, тогда как для восполнения дефицита необходимо каждый год дополнительно набирать еще 40 тысяч абитуриентов. Если этих мер не предпринять, к 2027 г., по прогнозам фонда, дефицит составит 2 млн специалистов.

То же самое подтверждают и данные кадровых агентств.

«В последние несколько лет я наблюдаю постоянный рост спроса на вакансии в области бизнес-аналитики – около 20% ежегодно, на рынке Москвы порядка 3 тыс. вакансий в этой области. Речь идет о вакансиях, где уже требуются определенные знания продуктов и опыт. Как правило, цикл поиска на эти вакансии долгий – около трех месяцев. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в России образовался дефицит специалистов в этой области», – сказал Алексей Логанов, генеральный директор агентства HRTS.

В сложившихся условиях работодатели спешат получить хотя бы какую-то гарантию, что молодой аналитик будет у них работать, и рекрутинг студентов начинается уже на первых курсах. При этом такие стажеры и впоследствии специалисты недополучают полноценной академической базы. Если же студенты исправно учатся и лишь на последних курсах ищут подработку и работу, то им зачастую не хватает знания бизнес-специфики и реальных задач, которые приходится решать современным компаниям. Уровень подготовки студентов часто не соответствует ожиданиям работодателей, и компаниям приходится их доучивать уже в процессе работы. Выпускники многих вузов часто не понимают, зачем они учат те или иные предметы, какую практическую ценность это дает и как применять полученный набор знаний и навыков.

Специфика учебного процесса в НИУ «Высшая школа экономики» состоит в том, чтобы академическая подготовка сочеталась с бизнес-знаниями и студенты понимали прикладное значение получаемых знаний и вариативность их применения. Открытие на факультете компьютерных наук ВШЭ базовой кафедры SAS поможет повысить качество прикладной и бизнес-подготовки студентов.

«ВШЭ стремится внедрять инновационные модели обучения, основанные на реальных кейсах, и компания SAS является для нас закономерным партнером. Мы сотрудничаем с 2014 г., практически с момента основания факультета. И мы видим большую ценность в том, чтобы открыть кафедру, где студенты получат полноценное представление о задачах, требующих аналитики, и современных методах анализа данных, о бизнес-процессах, смогут реализовать собственные проекты. Работа кафедры SAS расширит возможности наших студентов», – отметил д.ф.-м.н., профессор Иван Аржанцев, декан Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Работа кафедры SAS повлияет на уровень подготовки студентов не только на ФКН, но и на других факультетах ВШЭ. Например, в курсах SAS и проектных работах заинтересованы на экономическом факультете. В ходе обучения студенты получат необходимые практические навыки и смогут на конкретных примерах увидеть эффективность бизнес-аналитики.

Базовую кафедру SAS на ФКН ВШЭ возглавит Николай Филипенков, кандидат физико-математических наук, руководитель направлений кредитного скоринга и управления модельным риском компании SAS в регионе EMEA.