ГК «Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ в промышленности по версии CNews

Группа компаний «Техносерв» вошла в Топ5 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий по версии CNews Analytics, показав за последний год динамику роста выручки в 73,9%.

По мнению аналитиков CNews, в 2017 г. в числе наиболее востребованных решений в промышленном секторе стали прогнозная аналитика с элементами искусственного интеллекта для управления производственными процессами, промышленный интернет вещей, а также большие данные, решения на базе дополненной и виртуальной реальности и создание производительной, безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры.

На основе данных CNews Analytics, суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности по итогам 2017 г. составила 45,3 млрд руб. «Техносерв» в 2017 г. увеличил выручку в этом направлении сразу на 73,9% до показателя 2,5 млрд руб., в результате чего занял пятую строчку рейтинга.

«Техносерв» предлагает широкий спектр решений по автоматизации производственных процессов промышленных предприятий. Компания активно инвестирует в развитие портфеля продуктов по таким направлениям, как промышленный интернет вещей, анализ больших данных и машинное обучение, виртуализация и гиперконвергенция, виртуальная и дополненная реальность. Таким образом, сейчас «Техносерв» способен предложить рынку весьма зрелый набор решений, позволяющих поддержать цифровую трансформацию предприятия», – отметил Константин Болтрукевич, директор департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв».

Среди крупнейших промышленных заказчиков «Техносерв» в 2017 году – Объединенная Авиастроительная Корпорация, Объединенная Судостроительная Корпорация, Новолипецкий металлургический комбинат, Роскосмос и другие промышленные группы.