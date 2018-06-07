Квартальная выручка VMware выросла на 14% до $2,01 млрд

VMware, Inc. объявила финансовые результаты за первый квартал 2019 финансового года. Выручка за первый квартал составила $2,01 млрд, что на 14% выше по сравнению с первым кварталом 2018 финансового года.

Доход от продажи лицензий за первый квартал 2019 составил $774 млн, что на 21% выше по сравнению с первым кварталом 2018 финансового года.Чистая прибыль по стандарту GAAP за первый квартал составила $942 млн, включая рост на $781 млн за счет IPO компании Pivotal, или $2,29 на разводненную акцию, что на 288% выше в пересчете на разводненную акцию по сравнению с $245 млн или $0,59 на разводненную акцию в первом квартале 2018 финансового года.

Чистая прибыль не по стандарту GAAP составила $516 млн или $1,26 на разводненную акцию, что на 18% больше в пересчете на разводненную акцию по сравнению с $240 млн или $1,06 на разводненную акцию в первом квартале 2018 финансового года.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за первый квартал составила $382 млн, что на 47% выше по сравнению с первым кварталом 2018 финансового года. Операционная прибыль не по стандарту GAAP — $598 млн, что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.

Денежные поступления от основной деятельности за первый квартал 2019 составили $1,10 млрд. Свободный поток денежных средств составил $1,03 млрд.

Общая выручка совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросла на 17% в годовом исчислении. Доходы от продажи лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов увеличились на 21% в годовом исчислении.

«Первый квартал стал успешным началом года, и мы довольны нашими результатами, которых достигли благодаря широкому распространению продуктов и портфолио сервисов во всех трех географических регионах, — отметил Пэт Гелсигнер, исполнительный директор компании VMware. — В этом году VMware отмечает двадцатилетие, и наше ПО по-прежнему остается на передовой инноваций, являясь основой для мировой цифровой инфраструктуры».

«Результаты первого квартала 2019 финансового года отражают успех VMware, которого мы достигли благодаря широкому и интегрированному портфолио продуктов, — отметил Зейн Роу, исполнительный вице-президент и финансовый директор VMware. — Успешное начало года предоставляет отличные возможности для реализации нашей стратегии».

В начале мая 2018 VMware показала свое видение будущего сетей, представив портфолио VMware NSX и Virtual Cloud Network, которые позволят компаниям создать континуум цифрового бизнеса, обеспечив подключение и защиту приложений, данных и пользователей в гиперраспределенном мире.

VMware объявила о том, что решение VMware Cloud на AWS теперь доступно в Европе, создавая заказчикам новые возможности для ускорения и упрощения развертывания гибридных облаков и миграции в облако.

VMware представила ряд обновлений платформы Workspace One, которые делают ее первым и единственным интеллектуальным средством построения цифрового рабочего пространства, улучшающего пользовательский опыт и обеспечивающего безопасность по всей среде без периметра.

VMware представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, которые являются передовыми решениями для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), чтобы компании могли безопасно запускать бизнес-критичные приложения в ЦОД, на периферии, в публичной или гибридной облачной среде.

VMware была названа первой на рынке гиперконвергентных инфраструктур во всемирном ежеквартальном трекере конвергентных систем (квартальный трекер конвергентных систем IDC, 5 Апреля 2018).

Во время Mobile World Congress 2018 VMware представила обновления программного обеспечения для телекоммуникаций и портфолио облачных сервисов, чтобы помочь операторам связи найти новые источники дохода, пользоваться новыми возможностями в индустрии, снизить расходы и подготовить свои сети к переходу к 5G.

Журнал Forbes поставил VMware на 21 место в списке лучших работодателей Америки. Кроме того, VMware заняла четвертое место в категории «ИТ, Интернет, Программное обеспечение и Услуги».