«Ростех» и «Хайтэк» будут совместно разрабатывать новые ИТ-системы

«Ростех» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ГК «Хайтэк» – многопрофильной группой ИТ-компаний. Совместная работа позволит нарастить экспортный потенциал отечественных ИТ-решений

Со стороны «Ростеха» документ подписал генеральный директор «Концерн Автоматики» Сергей Сахненко, со стороны ГК «Хайтэк» – председатель совета директоров Николай Ивенев. Договоренности о стратегическом сотрудничестве достигнуты в ходе конференции «ЦИПР-2018», которая проходит в Иннополисе, Республика Татарстан.

Соглашением предусматривается совместная деятельность с целью развития систем унифицированных коммуникаций, систем хранения данных, систем искусственного интеллекта и машинного зрения, а также с целью популяризации отечественных разработок на внутреннем рынке и наращивания экспортного потенциала российских ИТ-решений. Концерн «Автоматика» станет производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки Группы компаний «Хайтэк».

«Речь идет о возможности локализации на предприятиях, входящих в контур управления Концерна "Автоматика", линейки коммутаторов, видеотерминалов для организации видеоконференцсвязи, IP-телефонов и другой продукции, разработанной партнерами. Наши предприятия обладают необходимыми компетенциями, технологиями, мощностями и кадрами для максимально оперативной постановки «на поток» практически любой продукции в области построения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, аппаратно-программных комплексов, информационной безопасности», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Сергей Сахненко.

«На сегодняшний день разработана дорожная карта совместного выпуска и продвижения продуктов на ИТ-рынки, предусматривающая глубокую кооперацию в производстве и обеспечении рынка востребованными отечественными решениями. Мы уже ведем разработки в части аппаратных платформ для искусственного интеллекта и системы унифицированных коммуникаций. Уверен, что совместными усилиями Концерн "Автоматика" и Группа компаний "Хайтэк" займут ведущие позиции в сегментах нашего присутствия», – подчеркнул председатель совета директоров группы компаний «Хайтэк» Николай Ивенев.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой кооперации». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. В мероприятии принимают участие порядка 5 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний. Госкорпорация «Ростех» выступает стратегическим партнером конференции. Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий других форматов выступят более 200 спикеров.