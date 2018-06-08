В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники. Официальное мероприятие состоялось в рамках всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, ректор Университета Иннополис Александр Тормасов, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков и генеральный директор РВК Александр Повалко.

Университет Иннополис стал победителем грантового конкурса на создание и развитие Центра компетенций Национальной технологической инициативы по сквозной технологии «Компоненты робототехники и мехатроники» в мае 2018 г. В консорциум центра вошли 16 ведущих вузов страны, 5 прикладных академических институтов, 7 иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, Газпром, Аэрофлот, IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

Центр компетенций НТИ на базе Университета Иннополис займется развитием промышленной и коллаборативной робототехники, созданием новых робототехнических решений для медицины и реабилитации, умного дома, сельского хозяйства, разработкой человекоподобных и многоногих шагающих роботов, беспилотного летательного и наземного транспорта.

Уже в мае центр начнет работу над новыми проектами, среди которых: инновационные модели электромобилей с модулями частичной автономности и интеллектуальными системами помощи водителю; модульные гибридные автономные транспортные средства с режимами перемещения по земле и воздуху; робототехнические решения для возведения зданий и объектов инфраструктуры; высокотехнологичные протезы для реабилитации верхних и нижних конечностей; технология очувствления в области медицины, промышленности и сервиса для контакта человека с роботом и др.

В рамках работы центра также планируется открыть 4 новые лаборатории: «Промышленной робототехники» (май 2018), «Автономных транспортных средств» (сентябрь 2018), «Мехатроники управления и прототипирования» (февраль 2019), «Специальной робототехники» (май 2019). Проект также предполагает открытие Центра управления результатом интеллектуальной деятельности (РИД), запуск научного журнала по проблемам робототехники и создание информационного ресурса, описывающего компетенции, научно-прикладную и образовательную деятельность участников консорциума.

В образовательное направление работы центра входит внедрение программ по робототехнике и мехатронике на основе технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, включая сетевые образовательные программы для бакалавров, магистров и аспирантов, создание онлайн-платформы, проведение молодежных конференций, научных школ, семинаров, хакатонов и олимпиад.

«Сегодня с открытием центра молодой вуз получает поддержку от страны в лице РВК. Компания занимается важными проектами в рамках Национальной технологической инициативы. Я поздравляю команду университета, но в то же время это очень большая ответственность. Быть центром компетенций в области робототехники многого стоит», — отметил заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Сегодня здесь вершится история. Это важный день не только для Университета Иннополис и Республики Татарстан, но и для всей страны в целом. Центр позволит консолидировать весь тот опыт, который есть у нашей страны в области робототехники, и перевести его на новый уровень», — сказал директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

«Это был непростой конкурс. Нам пришлось проводить отбор дважды, чтобы выбрать среди конкурентов более достойного. Университет Иннополис составил заявку очень грамотно, очень убедительно, в ней был продемонстрирован огромный потенциал участников консорциума и глубокая погруженность в тему. Мы будем пристально наблюдать за тем, как будет развиваться работа центра. Главное, чтобы участники консорциума выстроили плодотворные отношения. Надеемся, что заинтересованность, которая была продемонстрирована на старте конкурса, никуда не денется за 4 года», — сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

«У этого центра огромная повестка. Мы с вами оказались в уникальном месте, в уникальное время. Это университет, который вырос из ничего буквально на наших с вами глазах быстрее конкурентов. И нам важно в создании центра также вырасти быстрее других конкурентов и на плечах друзей. Мы будем помогать работать, направлять партнеров, чтобы они тоже становились частью консорциума. И тогда, надеюсь, наша страна с последнего места в индексе по количеству роботов на душу населения переместится как минимум в середину», — сказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

«Конкурс проводили РВК, АСИ и Минобрнауки РФ. Мы прошли основной и дополнительный конкурсные отборы, в рамках которых нашими соперниками были ведущие вузы и научные институты страны, среди которых КФУ, ТГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ, ЦНИИ РТК. Конкурсная комиссия при принятии решения в пользу Университета Иннополис отметила высокий уровень востребованности результатов проекта, планируемых к выполнению в рамках программы создания и развития центра, рабочими группами и компаниями НТИ», — отметил проректор – начальник управления проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев.

Всего по итогам основного и дополнительного конкурсного отбора были выбраны 14 центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций по направлениям: машинное обучение и когнитивные технологии, квантовая коммуникация, беспроводная связь и интернет вещей, компоненты робототехники и мехатроники, хранение и анализ больших данных, сенсорика и распределенные реестры и др. Центры компетенций станут платформой для развития кооперации университетского, научного и бизнес-сообщества с целью преодоления технологических барьеров и укрепления позиций российских компаний на глобальных рынках НТИ. Центры будут вести исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями и научными организациями. В 2017-2020 гг. на государственную поддержку Центров компетенций НТИ будет выделено 7,8 млрд руб.