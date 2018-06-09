Эксперты «Цифровой экономики» одобрили 16 законопроектов с начала 2018 года

Эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» с начала 2018 г. одобрили 16 законопроектов. Об этом директор по направлению «Нормативное регулирование» Дмитрий Тер-Степанов сообщил на конференции ЦИПР, которая проходит 6-8 июня в Иннополисе.

Среди разработанных законопроектов меры по повышению доступности финансовых услуг для граждан за счет применения новых технологий, налоговому стимулированию инноваторских инвестиций, легализация «облачной» электронной подписи.

«Цифровизация мира меняет привычные форматы взаимоотношений, и значит требует от нас изменения правил, разработки нормативно-правовых актов, соответствующих новым отношениям. Такие документы создаются в диалоге государства и бизнеса в рамках программы "Цифровая экономика". Работа ведется в направлении снятия барьеров для развития технологий, подготовки регулирования рынков будущего, создания нормотворческого процесса нового формата. Всего в 2018 году на заседаниях рабочей группы планируется одобрить 50 законопроектов», – сказал директор по направлению «Нормативное регулирование» Дмитрий Тер-Степанов.

Согласно дорожной карте по направлению Программы «Цифровая экономика РФ» одобренные экспертами рабочей группы законопроекты должны быть приняты на законодательном уровне.