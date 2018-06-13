МГТС объявила о запуске продаж онлайн-касс

МГТС, один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявил о старте продаж комплексной услуги для малого и среднего бизнеса на основе облачного решения – «МГТС-Касса».

Индивидуальные предприниматели и компании из сферы торговли и услуг по закону №54-ФЗ должны фиксировать расчеты онлайн с 01 июля 2018 г. С помощью комплексного решения «МГТС-Касса» они смогут привести свой бизнес в полное соответствие с нормами и получат удобный цифровой инструмент управления бизнесом.

«МГТС-Касса» позволит осуществлять наличные или безналичные расчеты и отправлять данные в налоговую в режиме онлайн, заполнять номенклатуру товаров, работать со скидками и программами лояльности, отследить выручку и сумму всех продаж, размер среднего чека, определить эффективность продавцов и бизнеса, следить за состоянием касс и удаленно управлять доступом кассиров к терминалу.

«Для нас этот продукт — последовательный шаг в развитии экосистемы сервисов для малого бизнеса Москвы. Наше решение, созданное на базе сервиса "МТС-Касса", интегрируется практически с любым торговым оборудованием в России, что позволит выполнить требования закона самому широкому кругу предпринимателей, — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Помимо этого, владельцы бизнеса получат в распоряжение современный цифровой инструмент управления продажами, закупками, складским учетом, программ лояльности и другими бизнес-процессами своих предприятий».

«МГТС-Касса» включает в себя кассовый терминал с фискальным накопителем, облачное программное обеспечение по ведению кассы и товароучетной системы в соответствии с требованиями закона и телематическую SIM-карту со специальным тарифом для передачи данных «Smart-касса».