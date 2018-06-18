«Ростелеком» объявил итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2017 году

«Ростелеком» объявил итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2017 г. (далее – «ГОСА»), которое состоялось в Москве 18 июня 2018 г.

Акционеры приняли следующие решения: утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2017 финансового года; утвердили выплату дивидендов по итогам 2017 г. по акциям компании в размере 14,050 млрд руб., что составляет 100% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 5,05 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5,05 руб. на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 г.: 8 июля 2018 г.

Акционеры избрали следующий состав совета директоров компании: Аганбегян Р.А.; Аузан А.А.; Дмитриев К.А.; Златопольский А.А.; Иванов С.Б.; Калугин С.Б.; Осеевский М.Э.; Полубояринов М.И.; Пчелинцев А.А.; Семенов В.В.; Яковицкий А.А.

Акционеры избрали следующий состав ревизионной комиссии: Беликов И.В.; Веремьянина В.Ф.; Дмитриев А.П.; Карпов И.И.; Краснов М.П.; Понькин А.С.; Чижикова А.В.

Акционеры утвердили аудитором компании на второе полугодие 2018 г. и первое полугодие 2019 г. «Эрнст энд Янг».

Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте, правлении и ревизионной комиссии компании, а также приняли решение об участии в Ассоциации участников рынка интернета вещей.