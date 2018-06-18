Samsung расскажет о цифровой трансформации банков в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе»

Samsung Electronics представит решения для цифровизации бизнеса и расскажет о цифровой трансформации банков в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2018», которая пройдет 19 июня в Москве. С докладом о возможностях Samsung Electronics в цифровой трансформации финансовых институтов выступит руководитель B2B проектов в финансовом секторе Светлана Варламова.

Цифровизация – одна из актуальных тем в развитии финансового сектора. Текущее состояние рынка требует от компаний повышения эффективности процессов, оптимизации взаимодействия с клиентами, а также соблюдения высоких стандартов информационной безопасности – все эти задачи могут быть решены с помощью цифровых инструментов. Представитель Samsung Electronics расскажет о видении компании по технологическому развитию финансовых организации, рассмотрит области применения цифровых инструментов и их влияние на бизнес-процессы компаний.

Также, в рамках конференции Samsung Electronics представит мобильные решения для финансовых организаций, предлагающие широкие возможности для решения бизнес-задач клиентов. Решения Samsung отличаются высокой степенью защиты, они могут быть адаптированы к использованию с любыми корпоративными политиками заказчика, а также предлагают возможности для управления, конфигурирования и дополнительных настроек. Благодаря функционалу платформ Knox Configure и Knox Manage, клиент может провести оперативное развертывание большого количества устройств с необходимыми конфигурациями «из коробки».

Одним из решений, которые компания покажет в рамках конференции, является док-станция Samsung Dex. Данное устройство превращает смартфон в полноценное рабочее место с привычным интерфейсом, и позволяет удаленно подключаться к рабочему компьютеру или виртуальной машине с ОС Windows или Linux, а также использовать любое необходимое рабочее ПО там, где это необходимо.