Grishin Robotics инвестирует в разработку ИИ для роботов-помощников

Grishin Robotics объявил об инвестиции в Embodied, разработчика платформы искусственного интеллекта в сфере умных роботов-помощников. Компания привлекла раунд финансирования Series A в размере $20 млн. Новый продукт будет нацелен на существенные изменения на рынке семейного и личного здравоохранения.

Embodied основали Паоло Пирджанян, бывший СТО компании iRobot, одного из лидеров рынка потребительской робототехники, и Майя Матарич, ведущий профессор Университета Южной Калифорнии по компьютерному программированию, педиатрии и неврологии. Помимо Grishin Robotics, в раунд проинвестировали Intel Capital, Osage University Partners, Calibrate Ventures и Jazz Venture Partners.

«Мы работаем над платформой в области искусственного интеллекта и личной робототехники, которая существенно улучшит жизнь и здоровье потребителей и их семей. Средства, привлеченные в рамках этого раунда финансирования, будут направлены на привлечение лучших программистов, ученых в области неврологии, а также художников-аниматоров», – сказал сооснователь и СЕО компании Паоло Пирджанян.

«Умные роботы-помощники стали частью повседневной жизни десятков миллионов людей по всему миру за последние 2 года. Embodied работает над продуктом нового поколения роботов-помощников, способных не только помогать в ежедневных домашних заботах, но и качественно взаимодействовать с людьми и улучшать здоровье потребителей. Embodied основан уникальной командой предпринимателей в области робототехники и медицины, и мы рады возможности инвестировать в Embodied вместе с другими фондами», – сказал Дмитрий Гришин, основатель Grishin Robotics, председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group.