Trueconf и Yamaha объявили о технологическом партнерстве

Trueconf и Yamaha объявили о совместимости программного обеспечения Trueconf и линейки спикерфонов Yamaha YVC. Интеграция направлена на повышение качества видеоконференций в переговорных комнатах и залах по всему миру.

В рамках сотрудничества с Yamaha, Trueconf сертифицировала спикерфоны Yamaha YVC-1000 и YVC-300 и гарантирует их совместимость с программным обеспечением Trueconf. Помимо этого, экспертами была обеспечена дополнительная интеграция, которая включает в себя поддержку удаленного управления аппаратными кнопками спикерфонов. Такой подход дает возможность управления микрофонами устройств Yamaha всем пользователям решений Trueconf.

Интеграция решений Trueconf и Yamaha позволит заказчикам оснащать свои переговорные пространства видеоконференцсвязью и доступной периферией аудиоустройств.

Спикерфоны Yamaha серии YVC имеют гибкие возможности подключения к ПК, смартфонам, планшетам и специализированным системам видеоконференцсвязи. В них предусмотрены функции оптимизации акустических параметров одним касанием и микширования аудиосигналов нескольких источников звука, подсоединенных к разным интерфейсам, что обеспечивает одновременное комфортное общение через несколько линий связи. Инновационные технологии DSP-обработки применяются вместе, чтобы создать высокопродуктивную среду для делового общения.

«Мы считаем, что сотрудничество Trueconf и Yamaha благоприятно повлияет на развитие сферы объединенных коммуникаций и совместной работы, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Уверены, что интеграция программного обеспечения для ВКС и линейки профессиональных спикерфонов найдет применение в самых разных областях бизнеса».

«Мы рады обеспечить согласованное использование программного обеспечения Trueconf совместно с оборудованием для конференцсвязи Yamaha, – сказал Дмитрий Левковский, ведущий специалист отдела продаж Yamaha Music (Russia). – Полагаем, что результат такого сотрудничества будет тепло встречен широкой аудиторией, благодаря простоте использования и качеству связи. Yamaha старается сделать свои устройства максимально универсальными и понятными для пользователя».