ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм»

Центр развития перспективных технологий принял участие в заседании комитета по здравоохранению и фармацевтике Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). В ней участвовали представители крупнейших зарубежных фармацевтических компаний Stada CIS, Takeda, Bayer JSC, Sanofi, AstraZeneca, GSK, Novo Nordisk, Servier, Orion Pharma LLC, Fidia Pharma и Chiesi Pharmaceuticals LLC.

Руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов рассказал о криптографической защите цифрового кода, статусе подготовки отрасли к введению обязательной маркировки, пилотном проекте и об оборудовании для сериализации и агрегации «Трекмарк».

«Бизнес отметил более высокую по сравнению с российскими компаниями готовность зарубежных производственных площадок к введению маркировки. Все участники встречи поддержали предложения ЦРПТ об организации развернутой программы тестирования оборудования, технологических и бизнес-процессов предприятий. Ее цель – обеспечить полное соответствие требованиям, предъявляемым к сериализации и агрегации лекарственных препаратов на производстве», – сказал Антон Харитонов.

Он добавил, что для полной готовности к обязательной маркировке импортеров и иностранных компаний, локализующих производство в России, необходимо ускорить темпы модернизации бизнес-процессов. По его словам, около 60-65% фармацевтических производителей, поставляющих лекарства на российский рынок, будут оснащены оборудованием сериализации и агрегации до конца года.

В апреле-мае 2018 г. тестирование маркировки лекарств прошло на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм». В результате были получены положительные результаты: код успешно наносится и не требует существенного изменения производственного процесса, подготовлена обширная программа тестирования и отладки всех элементов системы криптозащиты.

«Система индивидуальной маркировки препаратов рассматривается крупными производителями как шаг в направлении повышения прозрачности фармацевтического рынка в целом, а расходы на ее внедрение – как весьма перспективные инвестиции», – сказал директор департамента внешних связей Stada CIS в России Иван Глушков.

Для того, чтобы сделать оборудование более доступным на российском рынке, ЦРПТ совместно с Российским фондом прямых инвестиций и швейцарским разработчиком государственных систем борьбы с контрафактом SICPA основали компанию «Трекмарк». Локализация оборудования на мощностях концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» позволила сделать его на 30% дешевле зарубежных аналогов и сократить время внедрения техники до 4 месяцев.

Бизнес может приобрести установки как у «Трекмарк», так и других отечественных и зарубежных компаний.

На первом этапе «Трекмарк» обеспечит техникой для маркировки фармацевтический сектор. Его участниками являются более 1 тыс. производителей, 2,5 тыс. оптовых поставщиков и 350 тыс. точек розничных продаж по всей стране.

Средняя стоимость оборудования «Трекмарк» для небольших фармацевтических производств варьируется от 3,1 млн руб. до 6 млн руб., для высокоскоростных производственных линий, которые использует Big Pharma, — от 7,5 млн руб. до 14 млн руб. Вложенные средства окупятся за счет ликвидации на рынке нелегального оборота лекарственных препаратов. Всего в 2018 г. совместное предприятие поставит российским фармацевтическим компаниям более 200 комплектов оборудования. Для обеспечения потребности российского рынка, «Трекмарк» вложит в локализацию оборудования для фармацевтической отрасли около 1 млрд руб. до конца года. Уже инвестировано больше половины этой суммы.