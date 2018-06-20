2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier

В рамках долгосрочного контракта 2test, российский производитель и поставщик промышленного Ethernet-оборудования для отказоустойчивых систем передачи данных, IP-видеонаблюдения, промышленной автоматизации и мониторинга, осуществил поставки промышленных коммутаторов Ethernet для построения отказоустойчивых IP-сетей передачи данных на объектах железнодорожной инфраструктуры.

На протяжении многих лет компания «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» внедряет решения в области железнодорожной автоматики (СЦБ), оснащения железнодорожных станций и перегонов системами микропроцессорной централизации стрелок и сигналов EBI Lock 950. Для эффективной реализации проектов и выполнения строгих требований по киберзащищенности заказчику требуется оборудование связи промышленного класса надежности, устойчивое к любым потенциально опасным внешним воздействиям.

В результате продолжительного тестирования компания «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» сделала выбор в пользу промышленных Ethernet-коммутаторов серии «ПрофиМодуль», выпускаемых в России компанией 2test.

Промышленные Ethernet-коммутаторы «ПрофиМодуль» могут устанавливаться как на подвижном составе, так и на объектах вблизи железнодорожных линий.

Применение «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» российских промышленных коммутаторов Ethernet «ПрофиМодуль» в реализации проекта переоборудования коммуникационного оборудования станций Московского центрального кольца (МЦК) позволило модернизировать защищенную систему передачи данных на железнодорожном пассажирском транспорте Москвы.

Серия управляемых промышленных коммутаторов Industrial Ethernet «ПрофиМодуль PT535019» характеризуется гигабитной пропускной способностью и низким энергопотреблением, имеет несколько версий с разной функциональной нагрузкой портов. Прочный металлический корпус промышленного исполнения гарантирует отказоустойчивость промышленного Ethernet-коммутатора в любых условиях окружающей среды: при воздействии вибраций и электромагнитных полей, резкого перепада температур.

Коммутатор «ПрофиМодуль PT535019» поддерживает множество функций и технологий обеспечения сетевой безопасности и полностью отвечает требованиям заказчика к обеспечению кибербезопасности. Среди них поддержка SPAN и протокола SNMP v.3.0. с шифрованием данных USM и VACM.

«ПрофиМодуль PT535019» оснащен высокопроизводительным центральным процессором ARM 800 МГц и операционной системой Linux с быстрой загрузкой. Промышленный коммутатор имеет возможность поэтапного обновления встроенного программного обеспечения, хранения конфигурационных файлов, CLI-скриптов. Управление и конфигурирование осуществляется по Telnet / SSH / Console или веб-браузеру по протоколам HTTP / HTTPS.