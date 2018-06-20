Спрос на страховые продукты ВТБ в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос в 6,5 раза

За первые четыре месяца 2018 г. объем продаж полисов компании «ВТБ Страхование» в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,5 раза.

Наибольшим спросом у клиентов «Ростелекома» пользуются программы страхования имущества «Привет, сосед!» (доля продаж составила 63%) и гаджетов — «Портативная+» и «Продленная гарантия» (доля 26%). Остальные продажи пришлись на полисы страхования телекоммуникационной техники («Телекоммуникация»), а также жизни и здоровья при несчастных случаях («Отличная защита»).

Средняя стоимость полиса страхования имущества составила 1,2 тыс. руб., гаджетов – 1 тыс. руб..

«Мы рады, что благодаря сотрудничеству с "ВТБ Страхование" предлагаем нашим клиентам широкий выбор страховых продуктов. Потому что наша задача – сделать офисы продаж мультисервисными, с максимальным набором удобных сервисов, чтобы наши клиенты не тратили свое время и могли получить нужные услуги в одном месте – в центрах продаж и облуживания «Ростелекома», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор «Ростелеком – Розничные системы».

«Спрос на страховые продукты со стороны частных лиц растет, причем по всем направлениям бизнеса. Это связано с тем, что люди стали более осознанно подходить к финансовым вопросам: наличие страхового полиса позволяет избежать непредвиденных расходов в будущем», — отметил заместитель генерального директора ВТБ Страхование Сергей Конкин.