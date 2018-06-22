Mail.ru Group присоединилась к раунду инвестиций в агрегатор такси «Везет»

Mail.ru Group и ГК «Везет», один из крупнейших агрегаторов такси в России, заключили соглашение о конвертируемом займе (convertible loan agreement) в рамках подготовки к новому раунду инвестиций. Условия предоставления займа и общий размер раунда не раскрываются. В соответствии с соглашением, Mail.ru Group будет иметь право конвертации займа в обыкновенные акции «Везет».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Участие в этом раунде полностью соответствует нашей стратегии в отношении рынка такси: во-первых, мы не будем консолидировать свою инвестицию, во-вторых, это сотрудничество дает нам возможность продолжить интегрировать такси в наши сервисы и, прежде всего, в социальные сети. Партнерство усилит присутствие не только на московском рынке, но и позволит представить продукт для аудитории других регионов - сервис представлен более чем в 100 городах и в большинстве из них занимает лидерские позиции».

Виталий Безруков, СЕО Группы «Везет», отметил: «Мы высоко ценим доверие к нашей стратегии развития со стороны Mail.ru Group и уверены, что от нашего партнерства и сотрудничества выиграют все, кто пользуется нашим сервисом – наши водители и пассажиры».