IBS объявила о назначении Сергея Резонтова на должность главного финансового директора

IBS («ИБС ИТ Услуги»), один из ведущих поставщиков ИТ-сервисов, сообщил о назначении Сергея Резонтова на должность главного финансового директора (Chief Financial Officer).

В условиях продолжающейся трансформации компании и активного роста бизнеса менеджмент IBS принял решение усилить корпоративную финансовую функцию и ввести новую позицию – главного финансового директора (CFO). Эту должность занял Сергей Резонтов – специалист с многолетним опытом руководства финансами публичных компаний. В частности, в последние годы Сергей возглавлял финансовый блок в «Мечеле» – глобальной горнодобывающей и металлургической компании, листингованной на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE).

На позиции главного финансового директора компании IBS Сергей Резонтов сфокусируется на стратегическом финансовом планировании, реализации единой финансовой политики, а также возглавит процесс расширения бизнеса посредством слияний и поглощений (M&A).

Генеральный директор IBS (CEO) Светлана Баланова сказала: «Мы рады приветствовать Сергея в команде IBS. Его экспертиза и обширный опыт в области финансового менеджмента помогут нам усилить одну из ключевых функций компании и в целом укрепить лидирующие позиции IBS на рынке».

Сергей Резонтов отметил: «Сфера информационных технологий сегодня наиболее динамичная и перспективная. IBS – один из лидеров на этом рынке, и достижения компании, реализованные в последние, годы впечатляют. Уровень финансового менеджмента в компании, том числе, с точки зрения организационной модели, прозрачности и автоматизации, соответствует лучшим мировым практикам. Я рад, что присоединяюсь к команде блестящих профессионалов в важный и интересный для бизнеса IBS и всего российского ИТ-рынка период».