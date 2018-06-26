Модули для офлайн-перевода Promt интегрируют в устройство Travis

Promt, разработчик программ-переводчиков, и производители устройства Travis the Translator заключили договор, в рамках которого в гаджет будут интегрированы модули для офлайн-перевода Promt. Интеграция намечена на осень 2018 г.

Travis the Translator – голосовой переводчик, «говорящий» на 80 языках, 20 из которых работают без подключения к интернету. Гаджет оснащен интерфейсами Wi-Fi и 3G и работает на базе 4-ядерного процессора, который обеспечивает обработку голоса и перевод.

Переводчик Travis выпустили всего год назад. Проект был запущен предпринимателями из Нидерландов, США и Китая на краудфандинговой площадке. Сейчас он активно развивается на международном рынке – на данный момент продано более 100 тыс. девайсов.

Promt поставляет на рынок как готовые решения для всех популярных платформ – iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux – так и API и SDK для интеграции функций перевода в офлайн-режиме в программные комплексы сторонних производителей.

«Наша страна готовится к старту Чемпионата мира по футболу – главного спортивного события года – и совместная работа с Travis еще раз подчеркивает эффективность международного сотрудничества. Технологии Promt – это инновационные наработки, а устройства Travis – мечта людей о "волшебной" коробке. Мы надеемся на синергию», – отметил коммерческий директор Promt Никита Шаблыков.

Бренд Кувенховен, исполнительный директор Travis, сказал: «Быть причастными к Чемпионату мира по футболу и способствовать взаимопониманию между россиянами и гостями со всего мира – большая радость для нас».