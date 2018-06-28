Acer отчиталась о доходах за май 2018

Acer опубликовала информацию о консолидированной выручке в мае 2018 года. Она составила 18,74 млрд тайваньских долларов, что на 5,28% больше показателя прошлого года при подсчете в долларах США и на 4,31% при подсчете в тайваньских долларах.

За период с января по май этого года консолидированная выручка Acer выросла на 6,07% при подсчете в долларах США или на 1,54% при подсчёте в тайваньских долларах и достигла отметки в 89,79 млрд. тайваньских долларов.

Acer продолжает демонстрировать рост выручки. Основными причинами таких результатов стали игровая линейка компании, доходы от продаж которой с начала года выросли на 100%, а по сравнению с результатами прошлого года — на 260%, и сегмент Chromebook, выручка в котором с начала года выросла на 13,61%, а в сравнении с прошлым годом — на 22,67%.