МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров

МТС, один из ведущих телекоммуникационных операторов России, объявил итоги годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2018 г.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения: выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 46,762 млрд руб. или 23,4 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая (46,8 руб. на одну АДР) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 г. Выплата дивидендов завершится до 13 августа 2018 г.; утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2017 г. (в том числе выплату дивидендов); избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц: вице-президента по стратегии ПАО АФК «Система» Артема Засурского; председателя Совета директоров ПАО «МТС» Рона Зоммера; управляющего партнера ПАО АФК «Система» Алексея Каткова; президента ПАО «МТС» Алексея Корня; управляющего партнера ПАО АФК «Система» Всеволода Розанова; независимого директора Регину фон Флемминг; независимого директора Томаса Холтропа; независимого директора Вольфганга Шюсселя; независимого директора Стэнли Миллера; избрать членов ревизионной комиссии ПАО «МТС»; утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; утвердить в новых редакциях устав, положение о Совете директоров, положение о вознаграждениях и компенсациях ПАО «МТС», выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС»; реорганизовать ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ»; уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 10,42 млн руб. до 189,42 млн руб., который будет состоять из 1 894 215 578 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 руб., путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал».

На последовавшем заседании Совета директоров ПАО «МТС», в частности, были приняты следующие решения: переизбрать Рона Зоммера председателем Совета директоров, а Всеволода Розанова – заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС»; сформировать состав комитета по вознаграждениям и назначениям, комитета по аудиту, бюджетного комитета, комитета по корпоративному управлению, комитета по стратегии; внести изменения в программу размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 001Р от 27 июля 2016 г.; одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО «МТС», в том числе в форме американских депозитарных расписок на сумму не более 30 млрд руб. сроком на два года.