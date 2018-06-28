«Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса

«Мультикарта», оператор фискальных данных, и производитель кассовой техники «Чек онлайн» объявили о сотрудничестве и запускают проект по обработке фискальных данных комплексным решением, разработанным на основе контрольно-кассовой техники семейства «Кассатка» для исполнения компаниями требований 54-ФЗ.

В состав комплекта входят услуги оператора фискальных данных (ОФД) «Мультикарта», онлайн-касса «Кассатка 7», товароучетная система, а также фискальный накопитель с максимальным сроком эксплуатации 15 или 36 месяцев, в памяти которого хранятся все чеки с кассы. Срок действия накопителя зависит от режима налогообложения, в рамках которого работает предприятие МСБ. Уже сейчас заказать комплект для ведения бизнеса от ОФД «Мультикарта» и «Чек онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, работающие в режимах упрощенного налогообложения, единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйственного налога.

Также ОФД «Мультикарта» подготовил специальное предложение для владельцев интернет-магазинов на основе облачного сервиса от компании «Чек онлайн». Клиенты смогут арендовать «облачную» кассу, приобрести фискальный накопитель на 15 месяцев, подключить услуги ОФД «Мультикарта» на год, а также получить техническое обслуживание и другие необходимые услуги по настройке кассы в облаке и замене фискального накопителя за 1,9 тыс. руб. в месяц.

«Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с компанией "Чек онлайн", которая является одним из лидеров рынка контрольно-кассовой техники. Совместное решение двух компаний позволит предложить нашим клиентам гибкое и эффективное решение по приобретению на конкурентоспособных условиях онлайн-касс в рамках требований действующего законодательства», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.

Компания «Мультикарта» получила статус оператора фискальных данных в феврале 2018 г. С 1 апреля 2018 г. «Мультикарта» приступила к обработке фискальных данных, оказывая услуги организациям, которым необходимо передавать данные с касс в Федеральную налоговую службу в рамках исполнения 54-ФЗ, регламентирующего использование контрольно-кассовой техники.