Zebra Technologies запустила в продажу комплексы решений для определения местонахождения

Zebra Technologies, один из лидеров на рынке устройств для повышения прозрачности деятельности предприятий в режиме реального времени, представила комплекс производственных и логистических решений для определения местонахождения. Zebra MotionWorks автоматически определяет местонахождение активов и товарно-материальных ценностей, повышая безопасность труда на предприятии, оптимизируя процессы и увеличивая производительность.

В основе Zebra MotionWorks – технология радиочастотной идентификации (RFID), созданная компанией. Zebra, официальный поставщик услуг для отслеживания игроков на поле для Национальной футбольной лиги (НФЛ), с помощью RFID предоставляет визуальную информацию о местонахождении игроков от выхода на поле до линии ворот в режиме реального времени.

На основе платформы информационного обеспечения Savanna Zebra создала MotionWorks — набор гибких и настраиваемых комплексных решений, которые обобщают оперативные и периферийные данные из множества источников, включая сверхширокополосные (UWB) и ультравысокочастотные (UHF) RFID-метки, низкоэнергетические Bluetooth-радиомаячки (BLE) и камеры. Все это помогает создавать вдохновляющие идеи для активного решения бизнес-задач. В набор входят такие инновационные приложения, как MotionWorks Asset, MotionWorks Material и MotionWorks Yard.

Приложение MotionWorks Asset позволяет компаниям управлять активами, отслеживая местонахождение и состояние корпоративных ресурсов. Автоматическое отслеживание активов экономит время и деньги, оптимизируя работу и позволяя распоряжаться ресурсами в любое время, где бы они не находились. Так, фирма-изготовитель оборудования для авиации, используя приложение, сэкономила порядка $1 млн на стоимости замены оборудования и повысила производительность, улучшив наблюдение за своими активами и значительно сократила время на их поиски.

Приложение MotionWorks Material помогает производителям автоматически распределять необходимые материальные средства. Благодаря органичной интеграции с другими платформами и приложениями для планирования ресурсов предприятия (ERP) решение позволяет сделать ценные выводы о разумном использовании материалов, а также помогает обеспечить их своевременную доставку, эффективную эксплуатацию оборудования и снижение затрат. Это приложение помогло европейской автомобилестроительной фирме сэкономить $750 тыс. на расходах по инвентаризации запасов, повысить производительность труда почти на 20% и снизить длительность хранения оперативных запасов у местных поставщиков с семи до двух дней.

Приложение MotionWorks Yard облегчает непрерывное распределение материальных средств и товаров между транспортными системами, распределительными пунктами и заводами-изготовителями. Оно также помогает увеличить скорость принятия решений по сделкам, повысить производительность диспетчеров и обеспечить доставку каждого груза в нужное место и время. Это приложение помогло североамериканской фирме-ритейлеру сократить среднее время регистрации автофургонов на 80%, в результате чего снизились затраты на оплату труда и время простоя при одновременной оптимизации работы склада и экономии топлива. Доставка каждого груза в соответствующее место и время позволила улучшить систему снабжения и ускорить перемещение продукции в торговые залы.

Используя программу определения местонахождения Savanna, приложение Zebra MotionWorks обеспечивает маневрирование ресурсами на уровне предприятия. Приложение способно поддерживать тысячи сайтов и пользователей, сотни тысяч устройств отслеживания ресурсов, а также дает возможность определять местонахождение мобильных устройств Zebra. Решения позволяют обмениваться данными с другими корпоративными приложениями, включая пользовательский интерфейс или пульт оператора, с помощью которых можно управлять системой и предоставлять отчеты, предупреждения и сведения об операциях с ресурсами на уровне предприятия.

В рамках официального сообщения о MotionWorks Zebra также представляет три новые комплексные приемно-передающие устройства на основе технологии RFID, предназначенные для отслеживания объектов во время их перемещения по предприятию и вне его.