В Philips «Здравоохранение» России и СНГ назначен новый коммерческий директор

Philips объявил о новых назначениях, которые позволят укрепить позиции компании на рынке медицинского оборудования и цифровых решений для здравоохранения в России и СНГ. С 1 июля 2018 года Николай Сивак вступает в должность коммерческого директора Philips «Здравоохранение» в России и СНГ. Дмитрий Лисогор, ранее занимавший эту позицию, возглавит направление цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ.

«Я очень рад объявить о новых назначениях в нашей компании. Николай и Дмитрий обладают уникальной экспертизой в области продаж, маркетинга и клиентского сервиса в сфере здравоохранения. Под их руководством нам удалось сформировать сильную команду профессионалов и занять лидирующие позиции на российском рынке медицинского оборудования, – сказал Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Я хотел бы поблагодарить коллег за их неоценимый вклад в развитие компании и индустрии и пожелать им успехов в новых ролях».

Николай Сивак начал свою карьеру в Philips в октябре 2013 года с позиции главы регионального подразделения Philips «Здравоохранение» в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Благодаря работе Николая рыночная доля компании в Восточном регионе выросла с 3,3% в 2013 году до 20% в 2015 году. В течение последних 3 лет Николай возглавлял кластер медицинских бизнесов Philips в России и СНГ и завоевал лидирующие позиции Philips в сегменте систем мониторинга пациентов, а также на рынке автоматических наружных дефибрилляторов. Благодаря сбалансированной стратегии управления Николаю удалось вырастить бизнес кластера в три раза. При непосредственном участии Николая были успешно выведены на российский рынок интеллектуальные ИТ-решения Philips для обработки, анализа и хранения клинических данных. В начале 2018 года Николай участвовал во всероссийском управленческом конкурсе «Лидеры России» и вошел в топ-100 победителей, продемонстрировав сильные лидерские качества. В новой роли коммерческого директора Николай будет отвечать за вывод на рынок передовых медицинских решений Philips и развитие лизинга медицинского оборудования, как для государственного, так и для частного секторов здравоохранения, что позволит укрепить лидирующие позиции компании в России и странах СНГ.

Дмитрий Лисогор присоединился к Philips в июне 2014 года в качестве коммерческого директора подразделения «Здравоохранение» в России и СНГ. Дмитрий имеет обширный практический опыт в области продаж медицинских решений, информационных технологий и программного обеспечения. За время работы ему удалось выстроить крепкие партнерские отношения Philips с ключевыми лечебными учреждениями и администрациями субъектов РФ и стран региона. Благодаря усилиям Дмитрия были заключены значимые сделки, направленные на повышение качества медицинской помощи в стране. В новой должности Дмитрий сосредоточится на разработке и внедрении стратегии расширения портфолио продуктов Philips и представленности компании на рынке цифровой медицины в России и странах СНГ, в частности, решений для цифровой патоморфологии и телемедицины.