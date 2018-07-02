В России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем ИИ в медицине

РВК объявила о создании в России Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Ассоциация учреждена при поддержке РВК для ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и развития продуктов рынков Нейронет и Хелснет Национальной технологической инициативы.

На площадке прошедшего в Москве 26-28 июня 2018 года Всероссийского консилиума заслуженных врачей России была создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний».

Целями Ассоциации является объединение участников рынка для решения актуальных вопросов, связанных с деятельностью в сфере создания и развития национальной базы медицинских знаний, направленной на участие в создании федеральной сети сбора первичных биомедицинских данных; обеспечение равного доступа для российских разработчиков Систем Поддержки Принятия Врачебных Решений (СППВР) к валидированным биомедицинским данным; поддержку развития рынка СППВР с целью сокращения времени постановки диагноза и назначения лечения, повышение точности постановки диагноза; создание доступной, вариативной, обширной экспертной среды в сфере разработки и практического применения цифровых технологий в системе здравоохранения.

Консолидация усилий российских разработчиков в рамках Ассоциации станет важным фактором развития продуктов рынков Нейронет и Хелснет Национальной технологической инициативы и ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику.

Участниками Ассоциации стали разработчики инновационных продуктов для здравоохранения, медицинские организации, другие участники рынка, а также частные лица. В Наблюдательный совет Ассоциации вошли представители Российской венчурной компании, Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации Заслуженных Врачей, руководители медицинских организаций и образовательных учреждений.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация в развитии продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Имеющиеся в России разработки в этой области не уступают, а в ряде случаев и превосходят зарубежные продукты. Но чтобы реализовать наш потенциал и внедрять наши продукты не только в России, но и на мировом рынке, необходима консолидация разработчиков и конструктивное взаимодействие с государством, институтами развития и другими участниками рынка. Именно для этого при поддержке Российской венчурной компании, НТИ и медицинского сообщества была создана наша Ассоциация», — отметил директор Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Сергей Сорокин.

Ассоциация открыта для всех участников рынка и планирует активную работу по продвижению технологий искусственного интеллекта и взаимодействию с представителями государства, врачебного сообщества, науки, образования и бизнеса.