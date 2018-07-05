К «Первому ОФД» подключена 400-тысячная касса

«Первый ОФД» объявил о том, что за последние два года клиентам компании стали свыше 150 тыс. организации, подключив 400 тыс. новых онлайн-ККТ.

Системой оператора фискальных данных было обработано 9 млрд чеков. Ежедневно через систему проходит около 30 млн чеков, в то время как мощности «Первого ОФД» позволяют обрабатывать 20 тыс. товарных позиций в секунду или более 1 млрд чеков в сутки.

«150 тысяч клиентов выбрали в качестве подрядчиков именно нас. Это люди, которые доверились нам, и мы не можем их подвести. Поэтому ключевыми акцентами для компании являются надежность и безопасность. Платформенное решение Первого ОФД соответствует требованиям, предъявляемым ФСТЭК к государственным информационным системам. В распоряжении Первого ОФД ресурсы одного из самых современных ЦОДов с многоуровневой защитой. Кроме того, необходимо сказать о роли наших партнеров и центрах технического обслуживания. Вместе мы обеспечиваем качественное и оперативное обслуживание клиентов», – сказал директор по эксплуатации «Первого ОФД» Денис Заяшников.

С 1 июля 2018 года онлайн-кассы в РФ обязаны применять все налогоплательщики специальных налоговых режимов – единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН), осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания и имеющие наемных работников.

1 июля 2019 года начинается третий этап реформы ФНС. В рамках этого этапа наступает обязанность применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов для предпринимателей, работающих самостоятельно (не привлекая наемных работников) практически в любых сферах бизнеса.