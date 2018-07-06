«Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков

БФ «Система» и ГК «Микрон» объявили о старте благотворительной федеральной программы дополнительного профессионального образования, которая рассчитана на студентов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. Студенты научатся разрабатывать микросхемы, моделировать функциональные блоки, анализировать технологический рынок и оценивать перспективы разработок. В течение года они будут работать над командным проектом и участвовать в выездных школах и хакатонах.

Участники проекта получат доступ к лабораториям и производству «Микрона» и под руководством наставников разработают аппаратное и программное обеспечение для актуальных приложений интернета вещей: счетчиков воды и электроэнергии, высокоточных электроприводов робототехники, логгеров и распределенных систем «вещей», машинного обучения в логистических системах и прочих перспективных для массового производства областях. Программу дополнят лекции и мастер-классы топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

Образовательная программа подготовлена благотворительным фондом «Система» совместно с компанией «Микрон» и НИУ МИЭТ. Проект запущен в рамках программы по поддержке и развитию инженерного образования в России «Лифт в будущее». В этом году фонд тестирует новую модель поддержки талантливых инженеров и проектных команд и запускает долгосрочную образовательную программу, которая соединит вузовскую теорию с практикой и требованиями отрасли. На обучение каждого студента фонд готов выделить до 500 тыс. руб.

«Программа предлагает студентам практические знания и навыки, которые не может предложить только классическое инженерное образование. Этот проект пилотный: мы хотим протестировать модель, которая кажется нам очень перспективной — когда между студентами и наставниками складывается действительно долгосрочное сотрудничество, — отметила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. — Мы надеемся создать среду, в которой студенты смогут реализовать интересные им проекты, исходя из потребностей мирового рынка. Студенты получат не только инженерные навыки, но и попробуют себя в командной работе, научатся мыслить как предприниматели. Если проект окажется удачным, то его выпускники станут инициаторами изменений в технологической среде, а фонд запустит аналогичную программу в сфере AI c фокусом на компьютерное зрение».

Руководитель программы — Сергей Ранчин, заместитель генерального директора по производству «Микрона».

«За каждым новым продуктом и инновацией стоят микросхемы, реализующие уникальные свойства продукта и определяющие его конкурентоспособность. Формирующиеся сейчас рынки интернета вещей, умных энергетики, транспорта и массовой робототехники требуют неординарных технических решений и бизнес-моделей. Именно такие уникальные компетенции мы и рассчитываем раскрыть в ребятах-умниках, которые примут участие в нашей программе. Сочетание опыта наших партнеров, БФ «Система» и МИЭТ, позволит выстроить программу, стимулирующую как приобретение технических навыков, так и выработку навыков командной работы и коммуникации», — сказала Гульнара Хасьнова, генеральный директор «Микрон».

Новая программа соединит вузы с предприятиями и сократит разрыв между компетенциями, которые студенты получают в вузе, и фактическими требованиями работодателей. Проект продолжит традицию сильной инженерной школы: специалисты с российским техническим образованием пользуются спросом и авторитетом во всем мире, и новая образовательная программа заложит основу для того, чтобы и новые отрасли, определяющие конкурентоспособность экономики, базировались на российских разработках.

Для студентов участие в программе — это возможность оказаться в центре экспертного сообщества и развить собственный проект. Индивидуальная работа с наставниками поможет проектным командам получить обратную связь, позволит быстрее реализовать свои идеи на практике и приобрести управленческие компетенции. Выпускники программы представят свои проекты на грантовых конкурсах и презентациях перед акционерами и представителями бизнеса.

«У нас одна общая задача: качественная подготовка специалистов, которым предстоит работать с новейшими технологиями микроэлектроники, — сказал ректор НИУ МИЭТ Владимир Беспалов. — Содержание образовательных программ и их формат должны быть тесно связаны с новыми задачами в области применения технологий и отвечать запросам индустрии. Для нас важно, чтобы студенты развивались и работали над собственными проектами».

Набор студентов продлится до 1 сентября. Первый набор пилотного проекта будет закрытым: кандидаты на участие в программе выдвигаются проректорами и ректорами вузов-партнеров через систему рекомендаций. В этом году к участию в программе приглашаются студенты МИЭТа, также ведутся переговоры с другими вузами Москвы и Московской области, и планируется сотрудничество с региональными вузами, например, УрФу, ТГУ и АГУ.