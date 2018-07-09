SAP совместно с «ВИСТ групп» реализует подходы для оптимизации работы предприятий в горнодобывающей и металлургической отраслях

SAP и «ВИСТ групп» будут заниматься совместными иссследованиями эффективности цифровизации предприятий и адаптации существующих решений для горнодобывающей и металлургической отраслей. Общность понимания технологий машинного обучения и интернета вещей, а также значительная база общих клиентов способствуют взаимному продвижению программно-технологических решений обеих компаний. Соответствующий меморандум был подписан на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Подписантами выступили генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова и генеральный директор «ВИСТ групп» Дмитрий Владимиров.

Для горнодобывающей отрасли компании планируют разработать следующие сценарные планы: сокращение расхода топлива за счет прогнозной аналитики и оптимизации режимов эксплуатации техники; увеличение ходимости крупногабаритных шин за счет применения прогнозной аналитики, анализ эффективности буровзрывных работ; прогнозирование риска несчастных случаев и усталости операторов.

В обогатительном производстве планируется разработать и детализировать следующие сценарные планы: оптимизация процессов обогащения руды на основе прогнозной аналитики; прогнозирование качественных параметров выпускаемой продукции, оптимизация производственных режимов фабрики.

В качестве площадки для совместной работы планируется использовать научно-исследовательский центр (НОЦ) «Интеллектуальное горное предприятие», созданный ранее «ВИСТ групп» и SAP CIS на базе НИТУ МИСиС. Это первая в России школа подготовки кадров для цифровой трансформации предприятий горно-металлургического комплекса.

«Многие компании сейчас объединяют усилия в области разработки технологичных решений с целью повысить эффективность своего бизнеса и удержать лидирующие позиции на рынке. Между тем, такие понятия как эффективность в операционных процессах и управлении очень важны в первую очередь для индустриальных компаний с точки зрения повышения рентабельности. Мы уверены, что наше партнерство с компанией "ВИСТ Групп", разработки которой широко используются в промышленности, в сочетании с высокотехнологичными решениями SAP поможет создать новые возможности для роста на предпрятиях горнодобывающей и металлургической отрасли», – отметила генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

«Совместно с SAP CIS мы уже реализовали первую инициативу, способствующую цифровизациии российских предприятий горно-металлургического комплекса, и запустили Научно-образовательный центр (НОЦ) «Интеллектуальное Горное Предприятие» на базе МИСиС. Главной целью Центра является подготовка и переподготовка инженерных и руководящих кадров для повышения компетенций в области цифровых технологий в горнодобывающей отрасли. Список инициатив, которые планируется разрабатывать совместно с SAP, детально проработан отраслевыми экспертами, выбраны наиболее актуальные задачи», – сказал генеральный директор «ВИСТ групп» Дмитрий Владимиров.