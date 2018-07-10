Maykor-GMCS и AnyLogic заключили партнерское соглашение

Maykor-GMCS, одна из ведущих ИТ-компаний, и AnyLogic, специалист в области имитационного моделирования, заключили соглашение о партнерстве. Объединение экспертиз двух компаний позволит предложить рынку расширенные возможности для задач, которые невозможно решить с помощью таблиц Excel и традиционных методов исследования данных.

По условиям партнерского соглашения, Maykor-GMCS получает возможности для реализации проектов на базе всех продуктов в линейке разработчика – AnyLogic, флагманского решения для имитационного моделирования, AnyLogic Cloud, веб-сервиса для работы онлайн, а также решения для моделирования и анализа цепей поставок anyLogistix.

Имитационное моделирование позволяет проектировать бизнес-системы, сценарии и продукты любого уровня сложности – безопасно, с максимальной детальностью и с учетом меняющихся во времени факторов. В отличие от аналитической, имитационная модель дает возможность не просто строить прогнозы с большей точностью, а понимание того, как достичь поставленной цели с меньшими рисками и затратами. В условиях развития цифровой экономики инструменты имитационного моделирования призваны обеспечить дополнительные преимущества при планировании изменений и реализации их на практике.

«Мы высоко оцениваем потенциал решений для имитационного моделирования и рады стать партнером такого интересного российского разработчика, как AnyLogic. Данный вид моделирования дополняет более привычные неимитационные аналитические методы, такие как математическая оптимизация, статистический анализ, линейное программирование, и позволяет по-новому взглянуть на процессы и ситуации. Решения AnyLogic включают все необходимое для того, чтобы стать стандартом управления крупного бизнеса в ближайшие 5 лет», – сказал Константин Подлесный, руководитель дирекции бизнес-решений Maykor-GMCS.

Более 15 тыс. компаний используют решения AnyLogic для поддержки принятия решений, касающихся цепочек поставок, производства, перевозок, склада, управления активами и инфраструктурой. AnyLogic поддерживает основные методы моделирования – системную динамику, дискретно-событийное (процессное) и агентное моделирование. Благодаря облачному веб-интерфейсу, имитационные модели можно использовать из любой точки, с любого устройства, сравнить результаты запусков и оптимизаций, в том числе просматривать модели в 2D и 3D форматах.

«Считаем, что партнерство с Maykor-GMCS позволит нам усилить позиции на российском рынке, который вполне готов к тому, что использовать накопленные данные не только для анализа происходящего, но и для прогнозирования и оптимизации процессов и событий. По нашим оценкам, спрос на имитационное моделирование будет расти, в то время как профессионалов в этой области по-прежнему немного. Расширение партнерской сети усилит нашу конкурентоспособность и сделает наши решения более доступными для заказчиков», – сказал Сергей Суслов, директор по продажам компании AnyLogic.