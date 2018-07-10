Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ

Samsung Electronics и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве по совместной реализации образовательной программы «IoT Академия Samsung». УрФУ вошел в число новых вузов-партнеров этой программы. В сентябре 2018 г. на базе университета начнется подготовка специалистов в сфере промышленного Интернета вещей в «IoT Академии Samsung».

На церемонии подписания соглашения, прошедшей в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, присутствовали директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics Сергей Певнев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и представитель российского Исследовательского центра Samsung Светлана Юн.

Образовательный проект «IoT Академия Samsung» предоставляет учащимся ведущих технических вузов страны возможность бесплатно получить практические знания в одной из наиболее востребованных сфер информационных технологий. Студенты УрФУ смогут пройти годовой учебный курс, построенный на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению интернета вещей, и разработать собственные прототипы IoT-устройств.

На базе УрФУ в 2018-2019 учебном году будут сформированы учебные группы из числа студентов института радиоэлектроники и информационных технологий, а также института естественных наук и математики. Занятия будут вести преподаватели УрФУ, которые в августе 2018 г. пройдут дополнительное обучение у экспертов компании Samsung.

Занятия будут проходить в двух новых IoT-лабораториях, которые откроются при поддержке Samsung. Компания предоставит учебные и методические материалы, разработанные специалистами Исследовательского центра Samsung, а также расширенный комплект оборудования для оснащения IoT-лабораторий: наборы для быстрого прототипирования, микрокомпьютеры Samsung ARTIK и другие высокотехнологичные устройства.

«Интернет вещей – одна из самых современных цифровых технологий, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, – не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям интернета вещей позволит университету расширить базу проектного обучения, активно внедряемого в университете, сделать следующий шаг в подготовке высококлассных специалистов для цифровой экономики», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Обучение молодых ИТ-специалистов, знакомых с последними технологическими трендами, в частности, с интернетом вещей, – одно из важнейших направлений деятельности Samsung. Мы стремимся подготовить специалистов, которые смогут развивать эти сферы в России, а вместе с ними – и цифровую экономику страны. Мы рады подписанию соглашения с Уральским федеральным университетом и надеемся на развитие продуктивного сотрудничества», – отметил Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics.

С сентября 2018 г. подготовка специалистов в сфере промышленного Интернета вещей при поддержке Samsung будет проводиться в 10 высших учебных заведениях России, включая вузы Санкт-Петербурга, Сибири, Татарстана, Урала и Якутии. Пилотные лаборатории Интернета вещей и занятия по программе работают в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском технологическом университете (МИРЭА) с осени 2017 года.

Проект «IoT Академия Samsung» расширяет деятельность компании в области технического образования, которая с 2014 г. представлена федеральной программой по основам ИТ и программирования для школьников – «ИТ школа Samsung».