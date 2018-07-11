РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов

РВК, Фонд «Сколково» и АСИ объявили официальный старт приема заявок на технологические конкурсы Up Great, реализуемые в рамках Национальной технологической инициативы. Первая серия конкурсов будет нацелена на поиск прорывных решений в сфере развития беспилотного транспорта и водородной энергетики.

Up Great – это новый для России формат открытых инженерных состязаний, созданный по образцу престижных международных конкурсов XPrize, Darpa Grand Challenge и др. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач, которые в мире пока решения не имеют. Команда-победитель, преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз за демонстрацию понятного и повторяемого решения конкурсного задания перед экспертами, жюри и широкой общественностью.

В июле стартует официальный прием заявок на первые три конкурса Up Great: «Зимний город», «Первый элемент. Воздух» и «Первый элемент. Земля». Участниками могут стать российские и зарубежные инженерные команды, инновационные компании, научные организации и вузы.

Конкурс «Зимний город» направлен на создание беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки, низкой видимости дорожного полотна и наличии дорожного трафика. Скорость и уровень безопасности при этом должны быть как у среднестатистического водителя. По условиям конкурса, машина должна проехать в автономном режиме по чек-поинтам полигона длиной 50 км быстрее чем за три часа, самостоятельно прокладывая маршрут с учетом наличия на полигоне других транспортных средств, соблюдая правила дорожного движения и не провоцируя других участников на нарушения. Задача и условия конкурса разработаны экспертной группой под управлением Лаборатории робототехники Сбербанка. Технологическим партнером соревнований выступает компания «Яндекс». Призовой фонд составит 175 млн руб.

Другие два конкурса Up Great – «Первый элемент. Воздух» и «Первый элемент. Земля» – направлены на создание энергетических установок на основе водородных топливных элементов, которые смогут по эффективности сравниться с традиционными двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами. Конкурсные задания разработаны при поддержке Института проблем химической физики РАН.

Участникам конкурса «Первый элемент. Воздух» предстоит разработать водородный топливный элемент для малых беспилотных аппаратов. Конкурсной задачей является создание аккумулятора мощностью 1,3 кВт и удельной массовой энергоемкостью не менее 700 Вт*ч/кг, при этом его масса не должна превышать 7 кг. Разработчикам необходимо смонтировать созданную энергоустановку на специальной мультикоптерной платформе, после чего она должна продержаться в воздухе не менее трех часов при циклическом режиме полета. Призовой фонд конкурса составит 60 млн руб.

Конкурс «Первый элемент. Земля» направлен на создание водородных топливных элементов для наземных и плавающих транспортных средств средних размеров: пилотируемых и беспилотных мотоциклов, автомобилей, легких катеров. Мощность энергетической установки должна составить не менее 15 кВт при удельной энергоплотности 500 Вт*ч/л, а объем не должен превышать 150 л. Участникам конкурса предстоит смонтировать энергоустановку на предоставленную организаторами беспилотную автомобильную платформу, а затем принять участие в гонке и продержаться на трассе не менее трех часов. Призовой фонд конкурса составит 140 млн руб.

Александр Повалко, генеральный директор РВК, сказал: «Обеспечив преодоление технологических барьеров, конкурсы Up Great должны создать задел для развития принципиально новых продуктов и отраслей экономики, в которых российские производители смогут занять лидирующие позиции. Один из ключевых принципов конкурсов – открытость и прозрачность процедуры отбора заявок и финальных испытаний. Денежный приз получит тот участник, который сможет продемонстрировать готовый прототип и превзойти абсолютные критерии, обозначенные в конкурсных заданиях. Учитывая амбициозность задач, мы ожидаем, что конкурсный отбор не будет простым. Однако уверен, что в России есть десятки инженерных команд, способных реально претендовать на победу».

Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда «Сколково», сказал: «Призовой фонд технологических конкурсов – это не только деньги. Преодолевая барьеры, размышляя над решением сложных амбициозных задач, команды, в том числе и студенческие, и, надеюсь, преимущественно российские, смогут достичь выдающихся результатов, создать инновационные разработки и реализовать свою мечту. А неожиданные и яркие решения, как показывает пример конкурсов-«вызовов» за рубежом, где этот инструмент используют давно, могут стать отправной точкой для роста новых рынков у нас».

Прием заявок на конкурс Up Great по направлению «Зимний город» продлится до 1 сентября 2018 г. Осенью пройдет экспертиза заявок, по итогам которой команды будут допущены к квалификационным испытаниям. Финальные испытания беспилотников и определение победителя состоятся в феврале-марте 2019 г.

Заявки на участие в конкурсах «Первый элемент. Земля» и «Первый элемент. Воздух» принимаются до 1 октября 2018 г. Квалификационный этап пройдет с ноября по декабрь 2018 г., а финальные соревнования завершатся в мае 2019 г.

Правила проведения технологических конкурсов определены постановлением Правительства РФ №403 от 3 апреля 2018 г. Задания для первых трех конкурсов и регламент работы жюри одобрены конкурсной комиссией, созданной в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки РФ №Р-429 от 15 мая 2018 г.