«Диасофт» вошла в десятку крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России 2017

«Диасофт» поднялась на две ступени в рейтинге CNews Analytics и заняла восьмое место в таблице «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2017».

Уверенное продвижение «Диасофт» по рейтинговой лестнице CNews и прирост выручки по направлению BI на 40,1% объясняется рядом объективных причин. Это и повышенный спрос на передовые технологии Business Intelligence, заинтересованность заказчиков в мощных профессиональных инструментах для подготовки обязательной отчетности в условиях усиления контроля и усложнения законодательных требований и, как следствие, победа в крупных тендерах на внедрение решений FLEXTERA BI.

«2017 г. стал для нас действительно очень плодотворным, – сказал Николай Макаревич, исполнительный директор бизнес-направления "Решения BI и отчетность" компании "Диасофт". – Показатели роста свидетельствуют о том, что нам, нашим продуктам и нашим компетенциям доверяют. Сегодня ни один крупный проект "Диасофт" для ключевых заказчиков не обходится без внедрения BI-инструментов. И, конечно, очень приятно, когда наша работа получает высокую оценку».

«Диасофт» получил диплом ежегодной премии «Финансовая сфера» как признанный партнер ведущих российских банков в масштабных проектах по автоматизации регуляторной отчетности на базе промышленного решения FLEXTERA BI. Проекты в ВТБ, Международном инвестиционном банке, МТС Банке неоднократно отмечены банковским экспертным сообществом и престижными отраслевыми наградами не только в России, но и за ее пределами.

Так, проект «Диасофт» и ВТБ заслужил престижную международную премию Banking Technology Awards 2017 в категории Best Use of RegTech и вошел в историю мирового банкинга как уникальный опыт создания промышленного решения, способного обрабатывать колоссальные объемы информации.

«Мы благодарны всем участникам наших BI-проектов и испытываем настоящую гордость, когда видим удовлетворенность заказчиков результатами. Мы готовы и дальше использовать накопленные компетенции и опыт, чтобы с каждым новым проектом вносить вклад в развитие финансовой отрасли», – сказал Николай Макаревич.

По данным CNews, рынок аналитики данных в России вырос на четверть. Поставщики решений отмечают более зрелое отношение бизнеса к использованию постоянно растущего количества информации. Современному бизнесу важна скорость принятия решений, быстрота реакции на изменения. Применение новых технологий, которые стали одним из драйверов роста российского рынка аналитики данных, является огромным конкурентным преимуществом, поэтому, как утверждают эксперты, рост проектов аналитики больших данных неизбежен.