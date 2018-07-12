«Техносерв» вошел в ТОП-3 крупнейших поставщиков решений для анализа данных по версии CNews

«Техносерв», российский системный интегратор, вошел в ТОП-3 рейтинга крупнейших поставщиков решений для анализа данных по версии CNews Analytics, показав 1,5 млрд руб. выручки по проектам аналитики данных.

Аналитика уверенно выходит за рамки традиционных BI-решений – расширяется круг задач, меняются запросы пользователей, появляются новые технологии. Рынок аналитики растет не только в финансовом выражении, компании осваивают новые сегменты, внедряют современные технологии. В конце 2017 г. Gartner опубликовала прогноз – ТОП-10 технологий, которые будут наиболее активно развиваться в 2018 г. Первые три места в этом списке занимают искусственный интеллект, аналитика и «умные приложения», «умные вещи». Текущая ситуация подтверждает прогнозы – сейчас уже невозможно говорить об аналитике в отрыве от новых инструментов и технологий, от искусственного интеллекта или Интернета вещей.

По данным CNews Analytics, совокупная выручка ТОП-15 участников рейтинга составила 11,2 млрд руб., что на 24% больше показателей 2016 г.

«Основные классы задач, которые решают заказчики "Техносерва" с использованием технологий машинного обучения: оптимизация параметров оборудования для снижения брака на производстве, улучшение клиентского опыта, управление данными с целью их последующего использования в классических процессах аналитики, борьба с кросс-канальным мошенничеством, предсказание выхода из строя оборудования», – сказал Георгий Шатиров, директор центра компетенций Больших Данных компании «Техносерв».

Работа с клиентским опытом является одним из ключевых инструментов привлечения новых клиентов и сохранения уже существующей клиентской базы. Данную задачу активно решают организации, работающие как в B2B, так и в B2C-сегментах. Например, в 2017 г. «Техносерв» работал над проектами, направленными на предотвращение оттока, формирование персонализированных предложений и привлечение новых клиентов для авиакомпаний, телеком-операторов, банков. Одним из самых крупных стал проект по созданию системы интеллектуальной сегментации клиентов «Аэрофлот». Проект предоставил маркетингу авиаперевозчика инструмент для понимания различий и предпочтений своей аудитории, поиска скрытых корреляций, проверки гипотез. Рекомендательные системы ежедневно рассчитывают персональные полетные предложения для каждого клиента