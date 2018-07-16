Запуск SberB2B

Электронная площадка для осуществления закупок «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ) совместно с самим Сбербанком представила платформу для проведения закупочных процедур и заключения сделок SberB2B. Новинку показали на Петербургском международном экономическом форуме.

Как полагают авторы проекта, SberB2B — это «новый формат» осуществления закупок. Площадкой могут пользоваться любые заказчики и продавцы — как частные, так и из госсектора, представители крупного и малого бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

На Sber2B2 все необходимое бизнесу будет автоматизировано и представлено в виде «одного окна». На площадке будет реализован полный цикл закупок, все процедуры будут протекать онлайн. Пользователи смогут выбрать и сравнить товары, коммерческие предложения и контрагентов.

Платформа должна повысить эффективность B2B-сектора в России, считают в «Сбербанк-АСТ», поскольку поможет избежать потерь, связанных с неудобствами офлайн-организации бизнес-процессов.

Оборот платформы

По словам Николая Андреева, гендиректора «Сбербанк-АСТ», пилотный проект с использованием Sber2B2 уже завершен, и платформа готова к запуску. Он уточнил, что в системе сейчас насчитывается более 4 тыс. поставщиков и около 350 покупателей. В общей сложности на платформе было получено около 5 тыс. предложений и заключено порядка 2 тыс. договоров общей стоимостью более 56 млн руб.

Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок

Как отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к 2025 г. создатели Sber2B2 поставили задачу получить 20% рынка с годовым оборотом 460 млрд руб.

Другие проекты Сбербанка для бизнеса

В июне Сбербанк завершил формирование набора нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса. Представленный арсенал из 24 услуг руководство банка называет уникальным для рынка. Сервисами уже воспользовались сотни тысяч клиентов, причем более 70 тыс. из них предпочли расширенную платную версию.

Экосистема позволяет вести бухгалтерию, внедрить CRM-систему, осуществить переход на электронный документооборот, принимать участие в тендерах и создать собственный сайт — все это через интернет-банк. В число услуг входят «Гарантия расчетов», «Проверка контрагентов», «Отчетность для госорганов», «Таможенные платежи», «Выставление счетов», «Электронный документооборот (E-Invoicing)», «Конструктор документов», «Электронный архив», «Сайт для бизнеса», «Продвижение бизнеса онлайн», «Пульс рынка», CRM, Microsoft Office 365, «Школа бизнеса», «Моя бухгалтерия онлайн», «Моя бухгалтерия (аутсорсинг)», «Бухгалтерия для ИП», «Бизнес Аналитика», «Моя команда (аутсорсинг)», «Сервисы от 1С», «Моя торговля», «Платформа ОФД», «Онлайн-касса Эвотор» и «Онлайн-касса для интернет-магазина».