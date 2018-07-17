Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов

Unilever, один из лидеров на рынке товаров повседневного спроса, открыла акселератор для инновационных стартапов в области производства, хранения и упаковки продуктов питания на базе Generations, платформы развития корпоративной акселерации РВК. Участниками акселератора могут стать до 20 технологических проектов.

Компания заинтересована в стартап-проектах по четырем основным направлениям: производство продуктов ― новые рецептуры мороженого, соусов и чая, натуральная консервация и оптимизация производственных процессов; упаковка ― новые биоразлагаемые материалы, производство первичной и вторичной упаковки (новые свойства и возможность модификации); хранение ― современные холодильные и морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки; коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое.

Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах, показавших успешные бизнес-результаты на начальном этапе.

Подать заявку на участие в корпоративном акселераторе Unilever можно до 31 октября 2018 г. Эксперты Unilever и Generations совместно оценят заявки, отберут около 20 наиболее перспективных команд и помогут командам доработать технологические решения для последующей интеграции в бизнес-процессы и возможном масштабировании их бизнеса на международном уровне.

«Для Unilever сотрудничество с начинающими предпринимателями и их поддержка ― одно из приоритетных направлений в рамках Плана устойчивого развития и повышения качества жизни, который лежит в основе нашей бизнес-модели. У нас есть немало примеров успешной реализации совместных проектов со стартапами по всему миру; некоторые из таких стартапов вошли в состав нашего портфеля и теперь являются нашими торговыми марками. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Generations такие инициативы стали возможными для нас и в России», ― сказала менеджер по маркетингу категории пищевой продукции Unilever Дарья Камеко.

«Сегодня инновации востребованы во многих сферах, в том числе на потребительских рынках, в пищевой индустрии. Стремительно меняются требования к упаковке, хранению продуктов, продвижению товара. Но зачастую у компаний, производящих продукты питания, возникают сложности с поиском заказчиков. Наша задача ― преодолеть возникающие барьеры и создать условия для вывода новых решений на рынок. Поэтому очень важно объединить в формате акселератора начинающий бизнес со смелыми идеями и опыт мировых экспертов рынка FMCG», ― отметила директор корпоративного акселератора Generations Екатерина Петрова.