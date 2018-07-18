Рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» одобрила законопроект об электронных трудовых книжках

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» одобрила законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронном виде. Рассмотрение документа прошло 17 июля на площадке Минэкономразвития РФ при участии Минюста, Минкомсвязи, Сбербанка, Газпромбанка, фонда «Сколково», компаний «Яндекс», «1С», МТС, «Пепеляев групп», ассоциации «Финтех», МГУ.

Законопроект, разработанный тематической группой «Трудовое законодательство» центра компетенций программы «Цифровая экономика РФ», предусматривает замену бумажных трудовых книжек на цифровой формат на основе данных системы учета Пенсионного фонда РФ. По пояснению авторов документа, для такой трансформации потребуется минимум дополнительных действий, так как в системе ПФР ведется полный учет сведений о трудовой деятельности, к которым потребуется добавить информацию о награждениях и дисциплинарных взысканиях.

«Эксперты рабочей группы одобрили законопроект с замечаниями, которые, в первую очередь, касаются защиты прав работников. Планируется, что они смогут продолжать пользоваться бумажными трудовыми документами по своему желанию. Правки будут внесены в рабочем порядке перед направлением проекта в Правительство РФ», – сказал руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Действие законопроекта распространяется и на кадровый документооборот в целом. Согласно документу, трудовые договоры возможно будет заключать в электронной форме при условии согласия работника и верификации усиленной цифровой подписью. При этом подпись, как и личный онлайн-кабинет для доступа ко всем трудовым документам, будет обязан безвозмездно предоставить работодатель.

«Ведение информации о трудовой деятельности в электронном виде – лишь часть перехода на безбумажную среду, который предусматривает план мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика РФ". Среди других мероприятий – разработка электронных способов идентификации личности, заключение сделок онлайн, переход на цифровые архивы», – отметил директор по направлению «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

