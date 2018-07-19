Orange приобрела европейского провайдера облачных вычислений Basefarm Holding AS

Orange объявила о приобретении 100% капитала Basefarm у Фонда прямых инвестиций Abry Partners. Сделка, стоимостью 350 млн евро проведена через дочернее подразделение Orange Business Services.

Basefarm — ведущий европейский провайдер облачных вычислений и инфраструктуры, а также управления критическими для бизнеса приложениями и анализа данных. С 2015 года оператор демонстрирует значительный рост, в 2017 году его доходы превысили 100 миллионов евро. Basefarm активно представлена в нескольких европейских странах, в частности, в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Австрии и Германии, и может похвастаться передовыми результатами в работе с большими данными. Благодаря широко известному опыту своих 550 сотрудников, компания предлагает инновационные услуги в области облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта и демонстрирует высокую степень удовлетворенности клиентов.

Вслед за недавним поглощением международного системного интегратора Business & Decision, покупка Basefarm — важный шаг в стратегии развития Orange Business Services. Сейчас в ее штате насчитывается около 1600 экспертов в сфере облачных вычислений, а ежегодный прирост в данном секторе составляет 15-20% на глобальном рынке.

Эта сделка расширит портфель предлагаемых решений и усилит стратегическую позицию Orange в таких областях, как управление данными, критическими приложениями, мультиоблачными услугами и аналитикой больших данных. Также приобретение Basefarm увеличит географический охват обслуживания и сделает Orange ведущим игроком в Европе. В свою очередь, Basefarm сможет ускорить рост в секторе обслуживания публичных и частных облаков, а также получит доступ к глобальным сетям и инфраструктуре Orange.

«Мы рады объявить о приобретении Basefarm, ведь оно станет крупной вехой в нашем развитии на международном рынке, не только обеспечив доступом к публичной или частной облачной инфраструктуре, но и дав возможность предлагать нашим клиентам усовершенствованные автоматизированные сервисы, независимо от их местоположения. В результате, мы сможем поддерживать компании в их переходе на новые цифровые модели, основанные на облачных вычислениях, больших данных и искусственном интеллекте», — отметил Гельмут Райзингер, генеральный директор Orange Business Services.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года при условии полученного одобрения соответствующих антимонопольных органов.