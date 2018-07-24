PayU приобрела платформу ZOOZ для создания нового стандарта платежей

PayU объявила о приобретении платформы в области технологии электронных платежей ZOOZ. Благодаря этой сделке, компанияPayU увеличит долю присутствия на международном платежном рынке, объем которого составляет $994 млрд.

Сумма сделки по приобретению ZOOZ не разглашается, однако известно, что благодаря ей в совокупности инвестиции и приобретения PayU в области финансовых технологий составили более $350 млн. Эта сумма формировалась с 2016 года, когда компания начала мировую экспансию среди сервисов, обеспечивающих простой и понятный доступ к финансовым услугам.

Команды ZOOZ и PayU будут работать вместе над созданием ведущего мирового стандарта платежной инфраструктуры будущего. В рамках этой концепции они создадут универсальную платформу Payment OS, которая сможет обеспечивать потребности продавцов и платежной отрасли в целом. Платформа будет оснащена системой защиты от мошенников, а пользователи в любой момент смогут видеть отчеты и системы маршрутизации.

Партнерство PayU и ZOOZ уже предоставило доступ таким предприятиям, как Gett и Kiwi.comк 2,3 млрд. новых клиентов по всему миру.Разработанная платформа использует платежную инфраструктуру PayU и новейшие технологии ZOOZ, что открывает доступ к международным рынкам и устанавливает новый стандарт трансграничных платежей.

В рамках сделки, которая будет закрыта до конца лета 2018 года, сооснователи компании ZOOZ Орен Леви (генеральный директор) и Ронен Мореки (главный технический директор) присоединятся к руководящей группе PayU, где они займутся технологиями и развитием бизнеса. Команда ZOOZ из 70 специалистов также станет частью команды PayU, усилив еетехнологическую экспертизу

Генеральный директор PayU Лоран ле Моль отметил: «PayU является одним из наиболее активных инвесторов в области финансовых технологий. Мы всегда ищем новые возможности для инноваций и обеспечения роста наших клиентов-предпринимателей. Сегодняшнее объявление – демонстрирует эту философию в действии, и мы рады принять команду ZOOZ в наши ряды. Работая вместе над созданием передовой платформы Payment OS, мы будем двигаться к воплощению нашей цели о создании мира без финансовых границ».

Сооснователь и генеральный директор ZOOZ Орен Леви сказал: «После продуктивного партнерства в течение года,наша общая концепция по созданию нового глобального стандарта платежной инфраструктуры становится реальностью благодаря слиянию ZOOZ иPayU. Наш уникальный вклад в работу PayU состоит в передовых технологиях, которые не только помогают предпринимателям по всему миру повыситьэффективность операционной деятельности, использовать накопленный покупательский опыт , но и предлагают пользователям все современные возможности аналитикии оптимизациибизнес процессов, обеспечивающие беспрецедентно уникальную информацию для развития».

Согласно отчету компании Accenture, ожидается, что международный рынок платежей достигнет объема в $994 млрд уже в 2020 году, при этом почти две трети трансграничных платежей будут совершаться на быстрорастущих рынках Азии и Латинской Америки. Альтернативные методы платежей по-прежнему составляют до двух третей объема всех платежей на этих рынках.