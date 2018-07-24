SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30%

SAP объявил финансовые результаты 2 квартала 2018 г.

Во втором квартале новые заказы на облачные решения выросли на 24% (29% при постоянных курсах валют) и достигли 421 млн. евро. Доходы от облачных подписок и поддержки выросли на 30% в сравнении с показателями год назад, до 1,21 млрд. евро (по МСФО) или на 40% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Доходы от продаж on-premise ПО снизились на 9% по сравнению с показателями год назад и составили 996 млн. евро (по МСФО) или на 5% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Новые заказы на лицензии на облачное и on-premise ПО выросли на 12% в сравнении с показателями во 2 квартале год назад. Доходы от продаж облачных решений и on-premise ПО выросли на 4% и составили 4,94 млрд евро (по МСФО), при росте на 10% в сравнении с результатами год назад или на 6% не по МСФО при постоянных курсах валют. Рост совокупных доходов составил 4% по сравнению с прошлогодними показателями до 6 млрд евро (по МСФО) и на 10% (не по МСФО при постоянных курсах валют).

SAP быстро расширяет свой облачный бизнес, сохраняя при этом стабильный рост доходов от услуг поддержки, что продолжает увеличивать долю более предсказуемых доходов компании. Общая доля доходов от облачных подписок, услуг поддержки облачного и on-premise ПО в совокупных доходах компании выросла на 2% по сравнению с показателями год назад и составила 66% во втором квартале.

Операционные доходы во втором квартале выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом до 1,04 млрд евро (МСФО) или на 12% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Как было объявлено ранее в январе 2018 года, компания ожидает, что на показатели доходов и прибыли окажет позитивный эффект принятие стандарта МСФО 15. Благодаря этому во втором квартале операционные доходы компании увеличились примерно на 54 млн. евро. Доходы на акцию выросли на 8% до 0,60 евро (по МСФО) и на 5% до 0,98 евро (не по МСФО) соответственно.

Операционный cash flow составил 2,99 млрд. евро, снизившись на 15% по сравнению с показателями год назад. Сокращение свободных оборотных средств произошло главным образом из-за выпавших на данный временной период выплат в виде опционов на акции, сдерживающих факторов из-за курсов валют, а также возросших выплат по налоговым и страховым обязательствам. Показатель уменьшился на 25% по сравнению с прошлым годом до 2,17 млрд.евро. Он также был ниже в указанный период из-за ранее объявленной инвестиционной программы на 2018 год. В конце второго квартала показатель чистой ликвидности составил -2,97 млрд.евро.

Новое поколение ERP S/4HANA позволяет клиентам существенно упростить свой ИТ-ландшафт, использовать данные, которые поступают в режиме реального времени, для принятия решений и изменения бизнес-моделей для цифровой экономики в каждой индустрии.

Количество клиентов S/4HANA превысило 8,9 тыс. компаний, рост составил 41% по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале было подписано около 600 клиентов, примерно 40% из них – новые компании.

Ведущие мировые компании продолжают переходить на S/4HANA – во втором квартале к ним присоединился McDonalds в Китае. Все больше компаний начинают использовать S/4HANA в облаке – среди них Technip FMC, China Sports Lemon, Spirit Airlines.

Решения SAP C/4HANA работают в самых разных индустриях в B2C и B2B и помогают бизнесу полностью управлять фронт-офисом: маркетингом, продажами, сервисом, данными клиентов в облаке.

Во втором квартале продажи решений SAP C/4HANA для обслуживания клиентов росли двузначными темпами по сравнению с прошлогодними показателями в новых облачных заказах. Cовокупные доходы от продаж решений для обслуживания клиентов выросли на 65% до 242 млн. евро при постоянных курсах валют.

Среди клиентов, выбравших решения SAP C/4HANA в этом квартале – Deutsche Telekom и Coty.

SAP помогает компаниям управлять постоянными и временными сотрудниками с помощью решений Success Factors и Fieldglass. Пакет программ SuccessFactors уже локализован для 92 стран и 42 языков.

Сервис SuccessFactors Employee Central, который является ядром пакета сервисов SAP HCM, в конце квартала имел более 2,6 тыс. клиентов и добился многочисленных успехов – во втором квартале клиентами стали компании BMW, Telecom Argentina и MG Motors India.

SAP Leonardo сводит воедино индустриальную экспертизу, продвинутую методологию дизайн-мышления и новейшие технологии – такие как интернет вещей, Big Data, Machine Learning, блокчейн и аналитику. Все эти технологии интегрированы на базе SAP Cloud Platform, что дает возможность быстро добавлять новые технологические решения по мере их появления.

Среди компаний, которые начали использовать решения SAP Leonardo во втором квартале – Porsche.

Решения SAP Business Networks открывают возможности для совместной работы в сфере торговли (Ariba), в управлении временными работниками (Fieldglass) и организации поездок и проведении оплаты за них (Concur). SAP Business Networks – это самая большая коммерческая платформа в мире, через которую проходит около 2,4 трлн долларов ежегодно в качестве коммерческих транзакций в более 180 странах мира. Новые клиенты, выбравшие решение SAP во втором квартале – Bosch-Siemens Hausgeräte и Avianca.

SAP продемонстрировал очень сильные результаты в регионе EMEA. Рост доходов от облачных решений и ПО составил 10% (МСФО) и 12% (не по МСФО при постоянных курсах валют) соответственно. Доходы от облачных подписок и поддержки показали сильный рост - 40% (МСФО) и 46% (не по МСФО при постоянных курсах валют) соответственно, самыми активными рынками стали Великобритания и Германия. Кроме того, SAP показал отличные результаты по продажам on-premise ПО в Великобритании, Германии и на Ближнем Востоке.

Компания достигла значительных результатов и в американском регионе, несмотря на значительные колебания курсов валют. Доходы от продаж облачного и on-premise ПО уменьшилась на 3% по МСФО, но при этом выросла на 8% не по МСФО при постоянных курсах валют. Доходы от облачных подписок и поддержки выросли на 24% (МСФО) и на 35% (не по МСФО при постоянных курсах валют) соответственно. Cамые сильные результаты в регионе показала Бразилия.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе SAP также продолжает активный рост. Доходы от продаж облачных решений и on-premise ПО выросли на 4% (по МСФО) и на 11% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Доходы от продаж облачного и on-premise ПО выросли на 38% (МСФО) и на 49% (не по МСФО при постоянных курсах валют) соответственно, самые высокие результаты показали Китай и Япония. В продажах on-premise ПО двузначный рост в этом квартале показали Австралия и Сингапур. Доходы от облачных подписок и поддержки выросли исключительным образом на 42% (по МСФО) и на 52% (не по МСФО при постоянных курсах валют) соответственно. В продажах on-premise ПО самые сильные показатели с двузначным ростом показали Австралия, Китай и Индия.